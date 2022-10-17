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Почти 10 дней в Тюменской области ищут пропавшего вахтовика

17 октября 11:19
Фото: Лариса Быкова
Пропавший Александр Третьяков.
8 октября житель Тюменской области заявил в полицию о пропаже своего брата — Александра Третьякова. Мужчина уехал на вахту из дома в поселке Новоселезнево, на связь больше не выходил. В УМВД по Тюменской области поиски подтвердили.
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Тюмень

«Проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения Александра Третьякова»,пояснили «Нашему Городу» в региональном УМВД.

По данным из ориентировки, мужчина 1976 года рождения ушел из дома в п. Новоселезнево 2 октября. Он направлялся в аэропорт «Рощино» в Тюмени, на руках был билет на 3 октября до Ямбурга в ЯНАО. Также с собой у пропавшего был телефон.

Александр Третьяков обладает славянской внешностью, у него светло-русые короткие волосы, худощавое телосложение. Выглядит примерно на 45-50 лет, его рост около 165-170 сантиметров. Особых примет у пропавшего нет.

«Он поехал на вахту, билет был на 03.10.2022 на утро, в Ямбург. Но на борт он не сел. Судя по камерам, он вышел из аэропорта и пошёл в сторону города по трассе. Сумку оставил в аэропорту, её нашли»,объяснила редакции Лариса Быкова, родственница Александра.

Всех, кто знает о местоположении мужчины, просят обратиться в полицию или по номерам 8(34553)4-22-88 — дежурная часть, 8(952) 676-34-13.

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