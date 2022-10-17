Почти 10 дней в Тюменской области ищут пропавшего вахтовика

По данным из ориентировки, мужчина 1976 года рождения ушел из дома в п. Новоселезнево 2 октября. Он направлялся в аэропорт «Рощино» в Тюмени, на руках был билет на 3 октября до Ямбурга в ЯНАО. Также с собой у пропавшего был телефон.