Пермские мобилизованные обратились к тюменскому депутату Госдумы с жалобами

Депутат отмечает, что все бойцы обеспечены всем необходимым в полной мере.
«Разделения на „свой“ — „ваш“ нет. Все — граждане Российской Федерации, призванные защищать Родину», рассказал в своем телеграм-канале Иван Квитка.
Мобилизованные рассказали депутату, что лишнее обмундирование они уже отправили обратно своим семьям.
У тюменских мобилизованных особо острых вопросов к Квитке не было, с наболевшим к нему обратились жители Пермского края, вновь подняв вопрос о выплатах.
Депутат сообщил, что принял их в работу.
К представителю Тюменской области мужчин вынудил обратится провал Губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, который так и не смог дать внятного ответа на вопросы мужчин, требовавших обещанных выплат.