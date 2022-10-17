Пермские мобилизованные обратились к тюменскому депутату Госдумы с жалобами

Депутат Государственной Думы от Тюменской области Иван Квитка встретился с мобилизованными на базе подготовки под Тюменью. К обмундированию и питанию вопросов у тюменских, ямальских, югорских и пермских военных не было. Но пермяки сообщили о серьезных проблемах с выплатами от правительства Пермского края.