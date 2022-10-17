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Пермские мобилизованные обратились к тюменскому депутату Госдумы с жалобами

17 октября 07:11
Фото: Телеграм-канал Ивана Квитки.
Депутат Государственной Думы от Тюменской области Иван Квитка встретился с мобилизованными на базе подготовки под Тюменью. К обмундированию и питанию вопросов у тюменских, ямальских, югорских и пермских военных не было. Но пермяки сообщили о серьезных проблемах с выплатами от правительства Пермского края.

Депутат отмечает, что все бойцы обеспечены всем необходимым в полной мере.

«Разделения на „свой“ — „ваш“ нет. Все — граждане Российской Федерации, призванные защищать Родину», рассказал в своем телеграм-канале Иван Квитка.

Мобилизованные рассказали депутату, что лишнее обмундирование они уже отправили обратно своим семьям.

У тюменских мобилизованных особо острых вопросов к Квитке не было, с наболевшим к нему обратились жители Пермского края, вновь подняв вопрос о выплатах.

Фото: Телеграм-канал Ивана Квитки.

Депутат сообщил, что принял их в работу.

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