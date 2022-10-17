Бронью на оборонных предприятиях тюменцы воспользоваться не смогут

На данный момент в приложениях по поиску работ для тюменцев появляются вакансии с указанием брони. По данным аналитиков сервиса «Зарплата.ру», пока таких объявлений немного. Например, компания ООО «Конструкция» привлекает новых сотрудников в том числе бронью по частичной мобилизации. У них размещено несколько вакансий — машинист мостового крана, слесарь механосборочных работ, а также мастер цеха.