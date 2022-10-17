Бронью на оборонных предприятиях тюменцы воспользоваться не смогут

Согласно федеральному закону, работодатели предприятий могут забронировать своих сотрудников от военной службы. Мы выяснили, работники каких сфер могут не беспокоиться о предстоящих переменах.
По информации размещенной на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации, на военную службу не будут привлекать сотрудников с высшим образованием, работающих в некоторых организациях. К ним относятся: банковская и IT-сфера, работники СМИ и связи.
В перечне, опубликованном правительством России, написано, что частичной мобилизации не могут подлежать:
1) Работники организаций, задействованные в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры;
2) сотрудники российских операторов связи и организаций, которые заняты обеспечением функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования в стране;
3) сотрудники системообразующих организаций в сфере информации и связи, а также учредители, редакции и издатели зарегистрированных СМИ, теле- и радиоканалов;
4) сотрудники организаций, которые обеспечивают стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка. Те, кто управляют банковской ликвидностью, наличным денежным обращением.
Ведомство подчеркивает, что работники вышеперечисленных сфер не привлекаются по частичной мобилизации, чтобы обеспечивать бесперебойную работу высокотехнологичных отраслей и финансовой системы страны. Бронировать сотрудников можно только тем организациям, которые имеют основания согласно федеральным законам и нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации.
Согласно официальному порталу о социально-экономической ситуации в России Объясняем.рф, в данном случае необходимо лично обращаться в военкомат. Важно не забыть взять с собой оригинал или заверенную копию трудового договора, диплом о получении профессионального высшего образования, справку с места работы, подписанную гендиректором или уполномоченным им лицом.
«Работникам СМИ нужно предоставить копию выписки из реестра зарегистрированных СМИ, заверенную теми же лицами», указано на официальном портале Объясняем.рф.
Частичная мобилизация также не коснется работников оборонно-промышленного комплекса. Они получают бронь от мобилизации. Право на отсрочку для сотрудников ОПК предоставлено решением президента России Владимира Путина.
Мы изучили приказ Министерства промышленности и торговли России от 22 апреля 2014 года № 758. Им был утвержден перечень организаций, которые включены в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса.
В Тюмени не оказалось предприятий, включенных в данный перечень. Поэтому надеяться на отсрочку работникам организаций оборонно-промышленного комплекса не приходится.
На официальном портале о социально-экономической ситуации в России Объясняем.рф также уточняется, что работодатели могут бронировать должность сотрудника, не спрашивая у него согласия, поскольку бронь должности производится для обеспечения бесперебойной деятельности предприятия. Согласие работника для бронирования должности не нужно.
На данный момент в приложениях по поиску работ для тюменцев появляются вакансии с указанием брони. По данным аналитиков сервиса «Зарплата.ру», пока таких объявлений немного. Например, компания ООО «Конструкция» привлекает новых сотрудников в том числе бронью по частичной мобилизации. У них размещено несколько вакансий — машинист мостового крана, слесарь механосборочных работ, а также мастер цеха.
Также отсрочку от призыва на службу предлагает компания «Мостострой — 11». Они ищут специалистов IT-проекта в сфере строительства. А компания «Тюмень Прибор» — инженерам, электромонтажникам-схемщикам, инженерам-программистам и начальнику отдела эксплуатации.