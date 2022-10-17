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Бронью на оборонных предприятиях тюменцы воспользоваться не смогут

17 октября 02:04
Фото: 1Mi
На военную службу не призовут работников банковской и IT-сферы, СМИ и связи с высшим профессиональным образованием. Также отсрочку получат работники оборонно-промышленного комплекса. Соответствующий указ подписал президент России Путин. Таких предприятий в Тюмени нет, поэтому воспользоваться бронью тюменцы не смогут.
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Тюмень

Согласно федеральному закону, работодатели предприятий могут забронировать своих сотрудников от военной службы. Мы выяснили, работники каких сфер могут не беспокоиться о предстоящих переменах.

Сотрудники каких сфер получат бронь от призыва по частичной мобилизации в Тюменской области?

По информации размещенной на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации, на военную службу не будут привлекать сотрудников с высшим образованием, работающих в некоторых организациях. К ним относятся: банковская и IT-сфера, работники СМИ и связи.

В перечне, опубликованном правительством России, написано, что частичной мобилизации не могут подлежать:

1) Работники организаций, задействованные в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры;

2) сотрудники российских операторов связи и организаций, которые заняты обеспечением функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования в стране;

3) сотрудники системообразующих организаций в сфере информации и связи, а также учредители, редакции и издатели зарегистрированных СМИ, теле- и радиоканалов;

4) сотрудники организаций, которые обеспечивают стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка. Те, кто управляют банковской ликвидностью, наличным денежным обращением.

Ведомство подчеркивает, что работники вышеперечисленных сфер не привлекаются по частичной мобилизации, чтобы обеспечивать бесперебойную работу высокотехнологичных отраслей и финансовой системы страны. Бронировать сотрудников можно только тем организациям, которые имеют основания согласно федеральным законам и нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации.

Фото: «НашГород»

Как быть сотрудникам аккредитованных ИТ-компаний, операторам связи или системообразующего СМИ, которые получили повестку?

Согласно официальному порталу о социально-экономической ситуации в России Объясняем.рф, в данном случае необходимо лично обращаться в военкомат. Важно не забыть взять с собой оригинал или заверенную копию трудового договора, диплом о получении профессионального высшего образования, справку с места работы, подписанную гендиректором или уполномоченным им лицом.

«Работникам СМИ нужно предоставить копию выписки из реестра зарегистрированных СМИ, заверенную теми же лицами», указано на официальном портале Объясняем.рф.

Фото: «НашГород»

Бронь для работников оборонно-промышленного комплекса

Частичная мобилизация также не коснется работников оборонно-промышленного комплекса. Они получают бронь от мобилизации. Право на отсрочку для сотрудников ОПК предоставлено решением президента России Владимира Путина.

Мы изучили приказ Министерства промышленности и торговли России от 22 апреля 2014 года № 758. Им был утвержден перечень организаций, которые включены в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса.

В Тюмени не оказалось предприятий, включенных в данный перечень. Поэтому надеяться на отсрочку работникам организаций оборонно-промышленного комплекса не приходится.

На официальном портале о социально-экономической ситуации в России Объясняем.рф также уточняется, что работодатели могут бронировать должность сотрудника, не спрашивая у него согласия, поскольку бронь должности производится для обеспечения бесперебойной деятельности предприятия. Согласие работника для бронирования должности не нужно.

На данный момент в приложениях по поиску работ для тюменцев появляются вакансии с указанием брони. По данным аналитиков сервиса «Зарплата.ру», пока таких объявлений немного. Например, компания ООО «Конструкция» привлекает новых сотрудников в том числе бронью по частичной мобилизации. У них размещено несколько вакансий — машинист мостового крана, слесарь механосборочных работ, а также мастер цеха.

Также отсрочку от призыва на службу предлагает компания «Мостострой — 11». Они ищут специалистов IT-проекта в сфере строительства. А компания «Тюмень Прибор» — инженерам, электромонтажникам-схемщикам, инженерам-программистам и начальнику отдела эксплуатации.

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