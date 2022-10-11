Тюменские работодатели привлекают новых сотрудников бронью от частичной мобилизации

Но работодатели уже активно используют данный тренд в описаниях к вакансиям — это позволяет быстрее находить нужного сотрудника.
В частности, отсрочкой о частичной мобилизации будущих соискателей привлекает ООО «Конструкция». У компании размещено несколько вакансий — машинист мостового крана, слесарь механосборочных работ, мастер цеха. Размер заработной платы составляет от 43 тысяч рублей до 60 тысяч рублей.
Кроме того, отсрочку от призыва во время частичной мобилизации тюменцам предлагает компания «Мостострой — 11» специалисту IT-проекта в сфере строительства и компания «Тюмень Прибор» инженерам, электромонтажникам-схемщикам, инженерам-программистам и начальнику отдела эксплуатации. Размер заработной платы варьируется от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.