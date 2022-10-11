Тюменские работодатели привлекают новых сотрудников бронью от частичной мобилизации

Кроме того, отсрочку от призыва во время частичной мобилизации тюменцам предлагает компания «Мостострой — 11» специалисту IT-проекта в сфере строительства и компания «Тюмень Прибор» инженерам, электромонтажникам-схемщикам, инженерам-программистам и начальнику отдела эксплуатации. Размер заработной платы варьируется от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.