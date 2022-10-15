Александр Моор поблагодарил тюменцев за помощь землякам, участвующим в СВО

Об этом сообщил накануне губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на патриотической акции «Мы вместе».
По словам губернатора, власти Тюменской области постоянно находятся на связи с командирами подразделений, где служат жители региона. И по их обращениям находят и доставляют все самое необходимое. Совсем недавно на передовую поступил очередной грузовик из Тюменской области. Бойцы получили специальное оборудование и дополнительную демисезонную форму.
Большую помощь и поддержку оказывают военнослужащим жители региона — приносят необходимые вещи, продукты питания.
«Хочу от всей души поблагодарить всех наших земляков, которые участвуют в сборе помощи для наших воинов. Уже дважды в отделение Общероссийского народного фронта приходил мужчина и приносил комплекты военных медикаментов, стоимость каждого из которых порядка миллиона рублей. И он так и не назвал своего имени. Наши пенсионеры переводят свои пенсии, тысячи людей приносят продукты питания и одежду. Если бы была возможность, я бы каждому из них пожал руку и каждого обнял», отметил Александр Моор.
Губернатор отметил, что жителям России выпало судьбой жить во времена очень серьезных испытаний.
«Тысячи мужчин встали на защиту нашей родины. И мы гордимся ими», резюмировал Александр Моор.
Ранее «Наш Город» писал, что в 21 сентября в России началась частичная мобилизация. В ее рамках планируют призвать триста тысяч человек. Накануне президент России отметил, что на данный момент уже призвано порядка двухсот двадцати тысяч граждан. В течение двух недель, по словам президента, мобилизационные мероприятия в стране будут завершены.