Александр Моор поблагодарил тюменцев за помощь землякам, участвующим в СВО

«Хочу от всей души поблагодарить всех наших земляков, которые участвуют в сборе помощи для наших воинов. Уже дважды в отделение Общероссийского народного фронта приходил мужчина и приносил комплекты военных медикаментов, стоимость каждого из которых порядка миллиона рублей. И он так и не назвал своего имени. Наши пенсионеры переводят свои пенсии, тысячи людей приносят продукты питания и одежду. Если бы была возможность, я бы каждому из них пожал руку и каждого обнял», отметил Александр Моор.