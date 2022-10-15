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Александр Моор поблагодарил тюменцев за помощь землякам, участвующим в СВО

15 октября 04:15
Фото: тг-канал Александр Моор
Правительство Тюменской области делает все необходимое, чтобы поддержать военнослужащих. Приобретаются дополнительное обмундирование, снаряжение, прицелы, рации, инженерное оборудование, все то, что необходимо в военном быту и бою.
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Тюмень

Об этом сообщил накануне губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на патриотической акции «Мы вместе».

По словам губернатора, власти Тюменской области постоянно находятся на связи с командирами подразделений, где служат жители региона. И по их обращениям находят и доставляют все самое необходимое. Совсем недавно на передовую поступил очередной грузовик из Тюменской области. Бойцы получили специальное оборудование и дополнительную демисезонную форму.

Большую помощь и поддержку оказывают военнослужащим жители региона — приносят необходимые вещи, продукты питания.

«Хочу от всей души поблагодарить всех наших земляков, которые участвуют в сборе помощи для наших воинов. Уже дважды в отделение Общероссийского народного фронта приходил мужчина и приносил комплекты военных медикаментов, стоимость каждого из которых порядка миллиона рублей. И он так и не назвал своего имени. Наши пенсионеры переводят свои пенсии, тысячи людей приносят продукты питания и одежду. Если бы была возможность, я бы каждому из них пожал руку и каждого обнял», отметил Александр Моор.

Губернатор отметил, что жителям России выпало судьбой жить во времена очень серьезных испытаний.

«Тысячи мужчин встали на защиту нашей родины. И мы гордимся ими», резюмировал Александр Моор.

Ранее «Наш Город» писал, что в 21 сентября в России началась частичная мобилизация. В ее рамках планируют призвать триста тысяч человек. Накануне президент России отметил, что на данный момент уже призвано порядка двухсот двадцати тысяч граждан. В течение двух недель, по словам президента, мобилизационные мероприятия в стране будут завершены.

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