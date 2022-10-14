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Проект КРТ на Московском тракте, нет никаких волн частичной мобилизации, кража сыра

14 октября 16:02
Фото: 1Mi
В Тюмени на Московском тракте в районе улицы Горпищекомбинатовская появятся жилые дома. Поводится аукцион на право заключения договора КРТ, начальная стоимость лота 17 600 рублей.

В Тюмени проведут программу реновации на Московском тракте.

Земля располагается на Московском тракте, площадь участка 6,47 гектаров. Все желающие могут подать заявку до 9 ноября. Для участия в торгах нужно заплатить задаток в размере 881 рубля. Аукцион состоится 14 ноября.

Ранее отмечалось, что в Тюмени продают участок на улице Максима Горького. Здесь будет реализован проект КРТ, начальная цена земли 158 рублей. В настоящий момент тут располагаются гаражи, площадь участка – 10 000 кв. м.

Военный комиссар Тюменской области заявил, что нет никаких волн мобилизации.

Сегодня военный комиссар Тюменской области сообщил, что в регионе нет никаких волн частичной мобилизации граждан.

«Мы не говорим не про какие волны. Есть задания, которые выполняются»сообщил Алексей Куличков.

Всем, кого призвали в рамках частичной мобилизации, выдают форму и дополнительную экипировку. Отметим, что на данный момент власти засекретили состав и функции мобилизационной комиссии Тюменской области.

Тюменец украл из супермаркета 35 кусков сыра и 30 шоколадных яиц с сюрпризом.

Десятки кусков сыра и шоколадных яиц похитил житель областной столицы из магазина. Стоимость продуктов составила 6 000 рублей. Далее 36-лентий горожанин решил продать всё прохожим, а вырученные деньги потратил.

«Предпринимателя» задержали сотрудники полиции. В преступлении 36-летний тюменец полностью сознался. А позже выяснилось, что это уже не первая кража из магазина - ранее он таким же образом похитил продукты из другой торговой точки на сумму около 1500 рублей.

В настоящее время против тюменца возбуждено уголовное дело. «Предприниматель» находится под подпиской о невыезде. Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени местная жительница похитила из торговых центров различный вещи на сумму более 35 тысяч рублей. На данный момент она задержана.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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