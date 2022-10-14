Проект КРТ на Московском тракте, нет никаких волн частичной мобилизации, кража сыра

«Предпринимателя» задержали сотрудники полиции. В преступлении 36-летний тюменец полностью сознался. А позже выяснилось, что это уже не первая кража из магазина - ранее он таким же образом похитил продукты из другой торговой точки на сумму около 1500 рублей.