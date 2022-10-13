В Тюмени перекроют Орджоникидзе, тюменские военные проходят обучение на полигоне

В центре Тюмени 14 октября из-за массового мероприятия перекроют движение транспорта.
«Дорога будет перекрыта по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Герцена до ул. Ленина»сообщают в городской администрации.
Стоит отметить, что ограничения будут действовать в пятницу. В это время (особенно в вечерний час пик) центр города встанет в большие пробки. 23 сентября на Цветном бульваре тоже проходила массовая акция, тогда большие пробки отмечались на улице Ленина.
Тюменский военкомат засекретил данные о мобилизованных.
Военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков 13 октября сообщил, что число участников СВО — это закрытая информация.
При этом в понедельник в ЮВО была отправлена первая группа мобилизованных тюменцев. На местных полигонах военные пройдут дополнительную подготовку. Будут отрабатывать навыки стрельбы из различных видов оружия.
«Сила и направление ветра по своим ресницам»: чему на полигоне учат мобилизованных.
По данным «Нашего города», у озера Андреевское продолжаются тренировки призванных на военную службу. Батальоны обучаются минирования, стрельбе, инженерным работам. Навыки придётся усвоить в короткий срок. Одновременно боевое слаживание на полигоне может проходить 1 200 человек. Один батальон стреляет, второй проходит медицинскую подготовку, третий — тактическую.
В рамках проведения боевого слаживания с подразделениями резерва, которые формируются на базе ТВВИКУ, сегодня проводятся занятия по фортификационному оборудованию. Это поможет им повысить боевую эффективность и позволит защитить личный состав, технику материальные средства и прочее»,рассказывает инструктор по войсковой фортификации. Несколько десятков бойцов роют траншею. Им в этом помогает военный экскаватор и другая землеройная техника. По военному нормативу, один человек за один час должен выкопать один куб земли.