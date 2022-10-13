В Тюмени перекроют Орджоникидзе, тюменские военные проходят обучение на полигоне

В рамках проведения боевого слаживания с подразделениями резерва, которые формируются на базе ТВВИКУ, сегодня проводятся занятия по фортификационному оборудованию. Это поможет им повысить боевую эффективность и позволит защитить личный состав, технику материальные средства и прочее»,рассказывает инструктор по войсковой фортификации. Несколько десятков бойцов роют траншею. Им в этом помогает военный экскаватор и другая землеройная техника. По военному нормативу, один человек за один час должен выкопать один куб земли.