«Их задача — ликвидировать наиболее острую угрозу. Они должны ликвидировать гранатометчиков, водителей и другие серьезные цели. Для снайпера очень важна не только физическая, но и психологическая подготовка, им придется по несколько часов проводить в укрытии без движения в любую погоду»,рассказывает инструктор.