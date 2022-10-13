На полигоне, где мобилизованных учат, и азам, и тонкостям военного дела отдыхать некогда. Одновременно на полигоне занятие проходят более чем для 1200 человек. Один батальон стреляет, второй проходит медицинскую подготовку, третий — тактическую.
«В рамках проведения боевого слаживания с подразделениями резерва, которые формируются на базе нашего училища, сегодня проводятся занятия по фортификационному оборудованию. Личный состав в полном объеме отрабатывает задачу. Это поможет им повысить боевую эффективность и позволит защитить личный состав, технику материальные средства и прочее»,рассказывает инструктор по войсковой фортификации.
На огромном поле, вблизи соснового леса, несколько десятков бойцов роют траншею. Им в этом помогает военный экскаватор и другая землеройная техника. По военному нормативу, один человек за один час должен выкопать один куб земли.
Но с этой задачей мобилизованные уже справляются. Учитывая, что одиночный окоп малой пехотной лопатой, в идеале, нужно выкопать за 25 минут, некоторые ребята уже справляются даже за 20.
«Все же картошку копали? Вот это примерно то же самое», объясняет один из мобилизованных.
А траншею, которую сегодня копали бойцы, нужно оборудовать за два-три дня. Это необходимо для безопасности всего состава.
«При выполнении этих задач нужны знания непосредственно по сооружению самих окопов: из чего они состоят, способы отрывки и способы повышения эффективности выполняемых мероприятий при помощи различных табельных средств маскировки»,продолжает инструктор.
Снайперы в части — люди особенные. Если стрелком может быть любой рядовой, то с этой специальностью не каждый сможет справиться.
Стрелки на тренировках используют по 4 магазина, снайперы стреляют намного реже — они работают на меткость.
«Их задача — ликвидировать наиболее острую угрозу. Они должны ликвидировать гранатометчиков, водителей и другие серьезные цели. Для снайпера очень важна не только физическая, но и психологическая подготовка, им придется по несколько часов проводить в укрытии без движения в любую погоду»,рассказывает инструктор.
Сейчас мобилизованные с 700 метров могут попасть противнику в голову, тренируются они еще не так давно, а потому это — хороший результат.
Также мобилизованные проходят курс армейской тактической стрельбы, где работают в парах и тройках. Бойцы выходят на поле, имитирующее городские условия, видят мишенную обстановку и группами нейтрализуют противников.
Работают мужчины с боевыми патронами. А потому особенно внимательно заботятся друг о друге, периодически крепко похлапывая товарища по плечу.
С поля регулярно слышатся крики «держу», обозначающие, что боец может идти вперед, его прикрывают.
«Это сплачивание коллектива, они каждый друг на друга смотрят, поддерживают, помогают. Они понимают, что вместе будут выполнять боевую задачу. Ведь их „там“ не раскидают, они останутся все вместе — этим батальоном», объясняет инструктор.
Бойцов обучают инструкторы, прошедшие уже не одну «горячую точку», они имеют громадный опыт и уже бывали «там», сейчас, зная реальную обстановку, они помогают проводить занятия по подготовке мобилизованных.
На песчаном поле для бойцов проводят занятия по ознакомлению с правилами и действиями, необходимыми для обнаружения взрывоопасных предметов, боеприпасов. Мужчинам, которые вскоре отправятся в зону боевых действий, жизненно необходимо знать порядок нахождения и порядок обезвреживания взрывоопасных предметов.
Мобилизованные быстро разобрались с базовой картографией и уже умеют прятать мины так, что ни один человек и не подумает, что под икотником лежат противопехотная и противотанковая мины.
«Важно быть способными прикрывать свои позиции в обороне. Важно, чтобы вы не оставили демаскирующих факторов. Важно, чтобы вы сами не попались на такие же ловушки», говорил бойцам инструктор.
Те внимательно его слушали, укладывая сухой песок на влажный и высаживая поверх цветок.
Другие ребята учились обезвреживать мины, для тренировки им были предоставлены не только российские экземпляры, но и иностранные.
«Наша главная задача — чтобы они были готовы к тому, чтобы оказаться „там“», строго говорил инструктор.
Но бойцы быстро набирают обороты. Если раньше они не всегда могли выбросить кошку на 15 метров, то теперь свободно бросают ее на 25, успевая, до того, как она коснется земли, принять положение лежа — чтобы не пострадать от взрыва мины.
«Конечно, разница видна с каждым днем. Мужики пришли сюда гражданскими людьми, а через день через два они становятся совершенно другими. Они начинают глубоко понимать, какие задачи им предстоит выполнять. И с чем они встретятся „там“», сказал инструктор.