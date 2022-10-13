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Тюменский военкомат засекретил данные о мобилизованных

13 октября 06:57
Фото: Информационный центр Правительства ТО
Число тюменцев, призванных на военную служба в рамках частичной мобилизации, является служебной тайной. Об этом сообщил военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков, пишет «РБК Тюмень».

«Качественный и количественный состав участников специальной военной операции — это закрытая информация», отметил военком.

Ранее «Наш Город» писал, что в понедельник, 10 октября, первая группа мобилизованных тюменцев отправилась проходить дополнительную подготовку в Южный военный округ. На полигонах бойцы будут отрабатывать навыки стрельбы из различных видов оружия, повышать квалификацию своей военной-учетной специальности.

Частичная мобилизация в России началась с 21 сентября. Тогда министр обороны Сергей Шойгу заявил, что всего на службу призовут триста тысяч военнообязанных граждан. На минувшей неделе глава Минобороны сообщил, что ряды Вооруженных сил уже пополнили порядка двух сотен тысяч человек.

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