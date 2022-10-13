Тюменский военкомат засекретил данные о мобилизованных

Частичная мобилизация в России началась с 21 сентября. Тогда министр обороны Сергей Шойгу заявил, что всего на службу призовут триста тысяч военнообязанных граждан. На минувшей неделе глава Минобороны сообщил, что ряды Вооруженных сил уже пополнили порядка двух сотен тысяч человек.