В центре Тюмени снесут гаражи для реновации, прошли проводы в армию

Частичная мобилизация пугает тюменцев. Место работы, где не дают отсрочку от службы, становится для мужчин не таким уж перспективным. В приоритете остаются профессии и предприятия, на которых предусмотрена «защита» от частичной мобилизации. Эта тема обсуждалась и на форуме недвижимости, который прошел 11 октября. По словам Андрея Никитина, президента Союза строителей Тюменской области, в строительной отрасли региона наблюдается отток специалистов из-за частичной мобилизации.