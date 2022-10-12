В центре Тюмени снесут гаражи для реновации, прошли проводы в армию

В Тюмени администрация выставила на торги участок с гаражным кооперативом за 158 рублей.
Жители города уже обсуждают эти торги в соцсетях. Они полагают, что его используют для «строительства человейников». В данный момент на участке расположены старые гаражи, их скоро снесут.
Между тем отмечается, что по проекту КРТ здесь будут строить нежилые постройки. При этом здания должны иметь спортивную направленность. Кроме того, на территории построят сооружения для предоставления коммунальных услуг.
Проводили военных в Тюмени и Тобольске.
Сегодня в Тобольске прошли проводы военных, которых призвали в рамках частичной мобилизации. С речью у местного военкомата выступили главы города и района, военный комиссар и другие официальные лица. Мужчин пришли провожать родственники и друзья.
В Тюмени проводы прошли на железнодорожном вокзале. На полигон в ЮВО отправились жители Ямала, в ближайшее время им предстоит пройти дополнительную подготовку. Мужчин провожали официальные лица и родственники. На перроне вокзала играл оркестр.
Как реагирует бизнес Тюмени на частичную мобилизацию.
Предприниматели областной столицы оценивают последствия влияния частичной мобилизации на экономику региона. Происходящее отразилось на многих сферах жизни. Продажи товаров и услуг снижаются, а часть сотрудников уходит с работы.
Бизнесменов привлекают к частичной мобилизации на общих основаниях. Теперь остро стоит вопрос отсрочек и кадрового состава сотрудников. Более того, массовый отъезд россиян может привести к дефициту трудовых ресурсов.
Частичная мобилизация пугает тюменцев. Место работы, где не дают отсрочку от службы, становится для мужчин не таким уж перспективным. В приоритете остаются профессии и предприятия, на которых предусмотрена «защита» от частичной мобилизации. Эта тема обсуждалась и на форуме недвижимости, который прошел 11 октября. По словам Андрея Никитина, президента Союза строителей Тюменской области, в строительной отрасли региона наблюдается отток специалистов из-за частичной мобилизации.