Как реагирует бизнес Тюмени на частичную мобилизацию

По данным с сайта объясняем.рф, предпринимателей привлекают к частичной мобилизации так же, как и остальных — на общих основаниях.
«Бизнес обеспокоен возможным влиянием частичной мобилизации на работу компаний. Остро стоят вопросы трудовых отношений, возможности предоставления отсрочки и брони от призыва на военную службу для собственников, руководителей и сотрудников организаций. Частичная мобилизация и массовый отъезд россиян могут привести к дефициту рабочей силы»,уверена Екатерина Авдеева, член Генерального совета «Деловой России».
Частичная мобилизация пугает многих тюменцев. Место работы, где не дают отсрочку от службы, становится для мужчин не таким уж перспективным. В приоритете остаются профессии и предприятия, на которых предусмотрена «защита» от частичной мобилизации. Так же считает местный житель Влад:
«Работаю на небольшую мебельную компанию. Нам сказали, что отсрочку в случае призыва не дадут. Поэтому если мне придет повестка, то я, вероятнее всего, уволюсь и найду работу, где эту повестку смогут отменить. Например, завод какой-нибудь. Некоторые мои коллеги тоже согласны так поступить»,объяснил мужчина в разговоре с редакцией.
На Форуме недвижимости, который прошел 11 октября, тоже затронули тему влияния частичной мобилизации. По словам Андрея Никитина, президента Союза строителей Тюменской области, в строительной отрасли региона наблюдается отток специалистов из-за частичной мобилизации.
Но далеко не весь малый бизнес терпит убытки в связи с частичной мобилизацией. Есть и те, кому частичная мобилизация помогла поднять продажи и увеличить выручку. Например, свадебным салонам.
«Обычно к осени продажа свадебных платьев идет на спад, потому что это уже не сезон. Но в этом году к середине сентября наоборот вырос спрос на платья. Причем не на пышные свадебные, а легкие вечерние — до 10 тысяч рублей. Начали покупать платья в основном для росписи в ЗАГСе и небольшого торжества»,рассказала «Нашему Городу» Мария, владелица салона Merry Marr.
Резкое увеличение числа клиентов девушку удивило, ведь в обычное время подобного спроса она не отмечала. Такие изменения Мария связывает именно с частичной мобилизацией. Многие хотят узаконить отношения перед переездом в другую страну либо перед уходом мужчин на службу.
Выручка военторгов тоже пошла в гору. Тюменцы, получившие повестки, ринулись закупаться экипировкой, термобельем, тактическим снаряжением. «Наш Город» уже писал о том, что купить в военторгах Тюмени.
Мобилизованные предприниматели начали волноваться за свой бизнес. Но накануне Председателем правительства Мишустиным был утвержден план первоочередных мер по обеспечению работы российской экономики в условиях частичной мобилизации. Именно он немного смягчил тревогу бизнесменов.
«Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, смогут оставаться собственниками бизнеса. Для мобилизованных предпринимателей продлят сроки уплаты налогов, страховых взносов и других обязательных платежей. Также ИП получат право на кредитный каникулы»,рассказали на сайте Правительства РФ.
Проект разрабатывают Минобороны и Минюст. Согласно нему, у мобилизованных предпринимателей будет 5 дней отсрочки на то, чтобы оформить доверенность новому руководителю организации и передать ему дела. Кроме того, мобилизованным сотрудникам продлят сроки действия имеющихся лицензий в упрощенном порядке.
Если же мобилизованный ИП не сможет вовремя обеспечивать исполнение контрактов, то их условия могут изменить. К представителям бизнеса не будут применять штрафные санкции. Это относится к контрактам, заключенным до конца 2023 года. Постановление должны подготовить к 17 октября.
Важно, что эти меры поддержки, будут приняты только на время действия указа о частичной мобилизации.
«Похоже, планы еще на полтора года у нас есть…»размышляет Анастасия Татулова, бывший омбудсмен малого и среднего бизнеса.