Как реагирует бизнес Тюмени на частичную мобилизацию

«Обычно к осени продажа свадебных платьев идет на спад, потому что это уже не сезон. Но в этом году к середине сентября наоборот вырос спрос на платья. Причем не на пышные свадебные, а легкие вечерние — до 10 тысяч рублей. Начали покупать платья в основном для росписи в ЗАГСе и небольшого торжества»,рассказала «Нашему Городу» Мария, владелица салона Merry Marr.