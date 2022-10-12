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Как реагирует бизнес Тюмени на частичную мобилизацию

12 октября 03:12
Фото: 1Mi
21 сентября в России началась частичная мобилизация. Это отразилось на многих сферах жизни, в том числе и на бизнесе. Работников организаций и ИП мобилизуют, сокращаются продажи. Но некоторый бизнес даже выиграл, например, свадебные салоны.
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Тюмень

Как частичная мобилизация влияет на бизнес

По данным с сайта объясняем.рф, предпринимателей привлекают к частичной мобилизации так же, как и остальных — на общих основаниях.

«Бизнес обеспокоен возможным влиянием частичной мобилизации на работу компаний. Остро стоят вопросы трудовых отношений, возможности предоставления отсрочки и брони от призыва на военную службу для собственников, руководителей и сотрудников организаций. Частичная мобилизация и массовый отъезд россиян могут привести к дефициту рабочей силы»,уверена Екатерина Авдеева, член Генерального совета «Деловой России».

Негативное влияние мобилизации на бизнес

Частичная мобилизация пугает многих тюменцев. Место работы, где не дают отсрочку от службы, становится для мужчин не таким уж перспективным. В приоритете остаются профессии и предприятия, на которых предусмотрена «защита» от частичной мобилизации. Так же считает местный житель Влад:

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«Работаю на небольшую мебельную компанию. Нам сказали, что отсрочку в случае призыва не дадут. Поэтому если мне придет повестка, то я, вероятнее всего, уволюсь и найду работу, где эту повестку смогут отменить. Например, завод какой-нибудь. Некоторые мои коллеги тоже согласны так поступить»,объяснил мужчина в разговоре с редакцией.

На Форуме недвижимости, который прошел 11 октября, тоже затронули тему влияния частичной мобилизации. По словам Андрея Никитина, президента Союза строителей Тюменской области, в строительной отрасли региона наблюдается отток специалистов из-за частичной мобилизации.

Положительное влияние мобилизации на бизнес

Но далеко не весь малый бизнес терпит убытки в связи с частичной мобилизацией. Есть и те, кому частичная мобилизация помогла поднять продажи и увеличить выручку. Например, свадебным салонам.

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«Обычно к осени продажа свадебных платьев идет на спад, потому что это уже не сезон. Но в этом году к середине сентября наоборот вырос спрос на платья. Причем не на пышные свадебные, а легкие вечерние — до 10 тысяч рублей. Начали покупать платья в основном для росписи в ЗАГСе и небольшого торжества»,рассказала «Нашему Городу» Мария, владелица салона Merry Marr.

Резкое увеличение числа клиентов девушку удивило, ведь в обычное время подобного спроса она не отмечала. Такие изменения Мария связывает именно с частичной мобилизацией. Многие хотят узаконить отношения перед переездом в другую страну либо перед уходом мужчин на службу.

Выручка военторгов тоже пошла в гору. Тюменцы, получившие повестки, ринулись закупаться экипировкой, термобельем, тактическим снаряжением. «Наш Город» уже писал о том, что купить в военторгах Тюмени.

Реакция властей

Мобилизованные предприниматели начали волноваться за свой бизнес. Но накануне Председателем правительства Мишустиным был утвержден план первоочередных мер по обеспечению работы российской экономики в условиях частичной мобилизации. Именно он немного смягчил тревогу бизнесменов.

«Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, смогут оставаться собственниками бизнеса. Для мобилизованных предпринимателей продлят сроки уплаты налогов, страховых взносов и других обязательных платежей. Также ИП получат право на кредитный каникулы»,рассказали на сайте Правительства РФ.

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Проект разрабатывают Минобороны и Минюст. Согласно нему, у мобилизованных предпринимателей будет 5 дней отсрочки на то, чтобы оформить доверенность новому руководителю организации и передать ему дела. Кроме того, мобилизованным сотрудникам продлят сроки действия имеющихся лицензий в упрощенном порядке.

Если же мобилизованный ИП не сможет вовремя обеспечивать исполнение контрактов, то их условия могут изменить. К представителям бизнеса не будут применять штрафные санкции. Это относится к контрактам, заключенным до конца 2023 года. Постановление должны подготовить к 17 октября.

Важно, что эти меры поддержки, будут приняты только на время действия указа о частичной мобилизации.

«Похоже, планы еще на полтора года у нас есть…»размышляет Анастасия Татулова, бывший омбудсмен малого и среднего бизнеса.

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