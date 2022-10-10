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В центре Тюмени проводили на службу мобилизованных

10 октября 12:59
В Тюмени 10 октября в 17:00 начались проводы военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации. По данным «Нашего города», мероприятие проходит на Центральной площади города. Перед тюменцами выступили Александр Моор и другие официальные лица.
Сюжет
Полиция

Перед зданием правительства Тюменской области собралось несколько сотен военных, а также их родственники.

«Батальон "Ермак" провожать будут»,отметил источник «Нашего города».

Фото: «НашГород»

Из-за мероприятия в центре Тюмени возникла пробка. Скорость транспортных средств на улице Республики снизилась до 5-8 км/ч.

«На наше поколение выпало судьбой с оружием в руках встать на защиту независимости и мира в нашей стране»,сообщил на мероприятии Александр Моор.

Ранее о сборе сотен человек «Наш город» сообщал в 16:40. Люди пришли на сбор с сумками.

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