В центре Тюмени проводили на службу мобилизованных

Перед зданием правительства Тюменской области собралось несколько сотен военных, а также их родственники.
«Батальон "Ермак" провожать будут»,отметил источник «Нашего города».
Из-за мероприятия в центре Тюмени возникла пробка. Скорость транспортных средств на улице Республики снизилась до 5-8 км/ч.
«На наше поколение выпало судьбой с оружием в руках встать на защиту независимости и мира в нашей стране»,сообщил на мероприятии Александр Моор.
Ранее о сборе сотен человек «Наш город» сообщал в 16:40. Люди пришли на сбор с сумками.