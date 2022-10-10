В центре Тюмени проводили на службу мобилизованных

В Тюмени 10 октября в 17:00 начались проводы военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации. По данным «Нашего города», мероприятие проходит на Центральной площади города. Перед тюменцами выступили Александр Моор и другие официальные лица.

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