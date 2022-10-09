В Тюмени Lexus столкнулся с пассажирским автобусом. Есть пострадавшие

Авария с участием пассажирского автобуса ЛиАЗ, следовавшего по маршруту «Завод медоборудования» — СНТ «Ясная поляна», и автомобиля Lexus произошла сегодня днем на улице Мельникайте, 129. На момент происшествия пассажиров в автобусе не было.

Сюжет Тюмень