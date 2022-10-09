В Тюмени Lexus столкнулся с пассажирским автобусом. Есть пострадавшие

Как рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, причиной аварии стало нарушение одним из водителей дистанции между транспортными средствами. В результате ДТП травмы получила пассажирка Lexus. Водитель легковушки и водитель автобуса не пострадали.
Кроме того, значительные повреждения получила и иномарка — ее водитель врезался в дорожное ограждение. Передняя часть машины от удара оказалась разбитой.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью пьяная тюменка врезалась в дорожное ограждение на улице Федюнинского. В момент ДТП в автомобиле находились двое маленьких детей. Они получили ушибы.