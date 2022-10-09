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В Тюмени Lexus столкнулся с пассажирским автобусом. Есть пострадавшие

9 октября 10:19
Фото: 1Mi
Авария с участием пассажирского автобуса ЛиАЗ, следовавшего по маршруту «Завод медоборудования» — СНТ «Ясная поляна», и автомобиля Lexus произошла сегодня днем на улице Мельникайте, 129. На момент происшествия пассажиров в автобусе не было.
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Тюмень

Как рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, причиной аварии стало нарушение одним из водителей дистанции между транспортными средствами. В результате ДТП травмы получила пассажирка Lexus. Водитель легковушки и водитель автобуса не пострадали.

Кроме того, значительные повреждения получила и иномарка — ее водитель врезался в дорожное ограждение. Передняя часть машины от удара оказалась разбитой.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью пьяная тюменка врезалась в дорожное ограждение на улице Федюнинского. В момент ДТП в автомобиле находились двое маленьких детей. Они получили ушибы.

#Новости#Общественный транспорт#ДТП#ПДД#Безопасность на дорогах#Травмы#Нарушения ПДД#Жертвы ДТП#Тюмень#Авария#Автобус#ГИБДД#Валентина Бурнашева#Общество
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