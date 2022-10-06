В аварии на тюменской трассе погибли четыре человека

По предварительным данным, водителя иномарки Datsun, не справившегося с управлением, вынесло на встречную полосу движения, прямо под колеса грузовика DAF. После этого в Datsun врезался водитель Волги, ехавший за легковушкой.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и три пассажира Datsun. Они скончались до приезда медиков. На данный момент их личности устанавливаются.
Инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего ДТП.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске на полтора года отправили в колонию водителя грузового автомобиля. Из-за нарушение правил дорожного движения по его вине произошла авария, в которой погиб человек.