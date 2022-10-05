В 35 км от Тюмени зафиксированы природные пожары, дым ожидается и в четверг

Общая площадь пожаров достигает 20 квадратных километров. Относительно тёплая и сухая погода способствует продвижению пламени. В ближайшее время (по данным Гисметео), ситуация не изменится. Влажность в этом районе может снизиться до 36%, осадков пока не ожидается. Здесь наблюдается 31 термоточка.