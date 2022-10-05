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В 35 км от Тюмени зафиксированы природные пожары, дым ожидается и в четверг

5 октября 11:43
Фото: 1Mi
По данным сервиса СКАНЭКС, в 35 километрах от Тюмени зафиксированы природные пожары. Десятки очагов возгорания замечены около Тугулыма в Свердловской области, дым от возгорания чувствуют жители областной столицы 5 октября.
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Тюмень

Общая площадь пожаров достигает 20 квадратных километров. Относительно тёплая и сухая погода способствует продвижению пламени. В ближайшее время (по данным Гисметео), ситуация не изменится. Влажность в этом районе может снизиться до 36%, осадков пока не ожидается. Здесь наблюдается 31 термоточка.

Фото: СКАНЭКС

Южный ветер приносит с собой дым от природных пожаров, в четверг его направление не изменится.

Ранее «Наш город» сообщал, что 5 октября жители Тюмени жаловались на запах дыма. Сервис IQAirMap отмечает, что концентрация вредных веществ в воздухе не превышена.

#Новости#Лесные пожары#Дым#Пожары#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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