В Тюмени на улице Полевой обнаружили человеческие останки. СК начал проверку

«Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства», прокомментировали «Нашему Городу» в ведомстве.
Отметим, ранее в этом районе, до 1940-го года располагалось Затюменское кладбище. Даже одна из улиц назвалась Кладбищенская. Позже ее переименовали в Комбинатскую – в честь ДОКа «Красный Октябрь».
Захоронения находились с правой стороны от улицы Полевой. В военные годы местные жители занимались на кладбище заготовкой дров. В ход шли, в том числе, могильные кресты. Вследствие этого к середине 1940 годов здесь вместо кладбища появился пустырь. Позже возвели асфальтовый завод, началась застройка местности.
Во время работ при рытье котлованов строители частенько находили человеческие останки.