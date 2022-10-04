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В Тюмени на улице Полевой обнаружили человеческие останки. СК начал проверку

4 октября 04:34
Фото: 1Mi
Следственный комитет России по Тюменской области начал проверку по факту обнаружения человеческих останков на улице Полевой. На днях кости обнаружили возле жилого дома.
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Тюмень

«Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства», прокомментировали «Нашему Городу» в ведомстве.

Отметим, ранее в этом районе, до 1940-го года располагалось Затюменское кладбище. Даже одна из улиц назвалась Кладбищенская. Позже ее переименовали в Комбинатскую – в честь ДОКа «Красный Октябрь».

Захоронения находились с правой стороны от улицы Полевой. В военные годы местные жители занимались на кладбище заготовкой дров. В ход шли, в том числе, могильные кресты. Вследствие этого к середине 1940 годов здесь вместо кладбища появился пустырь. Позже возвели асфальтовый завод, началась застройка местности.

Во время работ при рытье котлованов строители частенько находили человеческие останки.

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