В Тюмени на улице Полевой обнаружили человеческие останки. СК начал проверку

Захоронения находились с правой стороны от улицы Полевой. В военные годы местные жители занимались на кладбище заготовкой дров. В ход шли, в том числе, могильные кресты. Вследствие этого к середине 1940 годов здесь вместо кладбища появился пустырь. Позже возвели асфальтовый завод, началась застройка местности.