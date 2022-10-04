В этом году тюменские виртуальные концертные залы посетили более 43 тысяч зрителей

Свыше 43,5 тыс. жителей Тюменской области посетили мероприятия в 32 виртуальных концертных залах за девять месяцев 2022 года. Это почти в два раза больше, чем за весь прошлый год, сообщает региональный департамент культуры.

С начала года в тюменских ВКЗ прошло 1 тыс. 36 трансляций. Более 30% из них — в Тюменской филармонии. Виртуальные концертные залы есть во всех 26 муниципалитетах Тюменской области. Они находятся в основном в домах культурах, ДШИ, библиотеках. Самым продуктивным по открытию ВКЗ оказался 2021 год — 21 зал. В 2019 году — шесть, по два — в 2020 и 2022 годах. Шесть из 32 залов открыты в рамках регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура». 26 — за счет средств регионального и местного бюджетов. «В Тюменской области жители городов, сел и деревень с удовольствием посещают концерты, совершенно бесплатно слушают выступления высоко профессиональных коллективов региона и России. Благодаря технической возможности десятки тысяч наших жителей познают и погружаются в прекрасный мир музыки», пояснили в депкультуры. Тюменская филармония для посетителей виртуальных концертных залов в сентябре демонстрировала трансляцию открытия 64 филармонического сезона. В октябре тюменцев ждет выступление Хоровой капеллы, концерт «Сказки с оркестром», закрытие XXXII фестиваля «Алябьевская осень». В ноябре жители Тюменской области в режиме онлайн увидят концерт вокальной группы «Санрайз», подключатся к циклу «Ночные концерты с Тюменским филармоническим оркестром». В декабре любителей классической музыки региона ждет трансляция концертов в рамках фестиваля Дениса Мацуева. Материалы по теме В Голышманово открылся виртуальный концертный зал В Тюменской области открылся виртуальный концертный зал Второй виртуальный концертный зал открыли Ялуторовске