nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В этом году тюменские виртуальные концертные залы посетили более 43 тысяч зрителей

4 октября 12:07
Фото: Департамент культуры Тюменской области
Свыше 43,5 тыс. жителей Тюменской области посетили мероприятия в 32 виртуальных концертных залах за девять месяцев 2022 года. Это почти в два раза больше, чем за весь прошлый год, сообщает региональный департамент культуры.

С начала года в тюменских ВКЗ прошло 1 тыс. 36 трансляций. Более 30% из них — в Тюменской филармонии.

Виртуальные концертные залы есть во всех 26 муниципалитетах Тюменской области. Они находятся в основном в домах культурах, ДШИ, библиотеках.

Самым продуктивным по открытию ВКЗ оказался 2021 год — 21 зал. В 2019 году — шесть, по два — в 2020 и 2022 годах.

Шесть из 32 залов открыты в рамках регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура». 26 — за счет средств регионального и местного бюджетов.

«В Тюменской области жители городов, сел и деревень с удовольствием посещают концерты, совершенно бесплатно слушают выступления высоко профессиональных коллективов региона и России. Благодаря технической возможности десятки тысяч наших жителей познают и погружаются в прекрасный мир музыки», пояснили в депкультуры.

Тюменская филармония для посетителей виртуальных концертных залов в сентябре демонстрировала трансляцию открытия 64 филармонического сезона. В октябре тюменцев ждет выступление Хоровой капеллы, концерт «Сказки с оркестром», закрытие XXXII фестиваля «Алябьевская осень». В ноябре жители Тюменской области в режиме онлайн увидят концерт вокальной группы «Санрайз», подключатся к циклу «Ночные концерты с Тюменским филармоническим оркестром». В декабре любителей классической музыки региона ждет трансляция концертов в рамках фестиваля Дениса Мацуева.

Материалы по теме
В Голышманово открылся виртуальный концертный залВ Тюменской области открылся виртуальный концертный залВторой виртуальный концертный зал открыли Ялуторовске
#Новости#Ирина Швецова#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25