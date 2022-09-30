До депутата гордумы Тюмени не дошли обращения граждан по КРТ

25 сентября депутат гордумы Андрей Лазарев пообщался с жителями «Старой Зареки», которые недовольны тем, что их дома попали под КРТ. В тот день он сказал, что ему поступает множество писем от граждан, однако «Нашему городу» он ответил, что к нему за помощью никто не обращался.

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