До депутата гордумы Тюмени не дошли обращения граждан по КРТ

После встречи жителей «Старой Зареки», протестующими против проведения КРТ, с депутатом городской Думы Андреем Лазаревым, на котором он заявил, что получаем заявления от граждан, депутат опроверг свое же заявление.
«С просьбами о помощи в переселении или оценке жилья никто не обращался", сообщил «Нашему городу» Андрей Лазарев.
Одна из протестующих против КРТ рассказала, что ранее жители «Старой Зареки» писали обращение депутату, но ответ на него они так и не получили.
«Наш город» уже рассказывал о том, что в рамках реализации программы комплексного развития территорий будет снесено около 330 жилых домов, расположенных в границе улиц «Красноармейская — Заозерная — 2-я Луговая — Береговая».