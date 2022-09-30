nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

До депутата гордумы Тюмени не дошли обращения граждан по КРТ

30 сентября 13:21
Фото: https://duma.tyumen-city.ru
25 сентября депутат гордумы Андрей Лазарев пообщался с жителями «Старой Зареки», которые недовольны тем, что их дома попали под КРТ. В тот день он сказал, что ему поступает множество писем от граждан, однако «Нашему городу» он ответил, что к нему за помощью никто не обращался.
Сюжет
Тюмень

После встречи жителей «Старой Зареки», протестующими против проведения КРТ, с депутатом городской Думы Андреем Лазаревым, на котором он заявил, что получаем заявления от граждан, депутат опроверг свое же заявление.

«С просьбами о помощи в переселении или оценке жилья никто не обращался", сообщил «Нашему городу» Андрей Лазарев.

Одна из протестующих против КРТ рассказала, что ранее жители «Старой Зареки» писали обращение депутату, но ответ на него они так и не получили.

«Наш город» уже рассказывал о том, что в рамках реализации программы комплексного развития территорий будет снесено около 330 жилых домов, расположенных в границе улиц «Красноармейская — Заозерная — 2-я Луговая — Береговая».

Материалы по теме
Под КРТ попал участок в самом центре ТюмениВ Тюмени определили под КРТ территорию в районе улиц Дамбовская — МельникайтеВ историческом центре Тюмени продадут участок под КРТ за 1,5 тысячи рублей
#Новости#Депутаты#Заречный микрорайон#Жалобы#Тюменская область#Городская Дума#Тюмень#Алена Патрушева#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25