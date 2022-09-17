В тюменской Зареке снесут около 330 жилых домов

Все работы в рамках КТР пройдут в пять этапов и завершатся в 2037 году. В первую очередь, с III квартала 2022 по III квартал 2023 года, будет разработана архитектурно-градостроительная концепция КРТ. На период с IV квартала 2022 до I квартала 2025 года запланирована работа по изъятию помещений у граждан с выплатой компенсаций или предоставлением жилья взамен подлежащему сносу.