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В тюменской Зареке снесут около 330 жилых домов

17 сентября 10:59
Фото: 1Mi
В Тюмени в рамках реализации программы комплексного развития территорий снесут около 330 жилых домов, расположенных в границе улиц Красноармейская — Заозерная — 2-я Луговая — Береговая. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.
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Тюмень

Согласно документу, под снос на участке площадью около 38 гектар попадут 323 индивидуальных жилых дома и 4 многоквартирных. Также в рамках КРТ запланированы работы по сносу 130 объектов нежилого строительства, 63 сооружений инженерно-технического обеспечения, 14 объектов транспортной инфраструктуры.

Все работы в рамках КТР пройдут в пять этапов и завершатся в 2037 году. В первую очередь, с III квартала 2022 по III квартал 2023 года, будет разработана архитектурно-градостроительная концепция КРТ. На период с IV квартала 2022 до I квартала 2025 года запланирована работа по изъятию помещений у граждан с выплатой компенсаций или предоставлением жилья взамен подлежащему сносу.

С I квартала 2023 года до II квартала 2025 пройдут подготовительные к строительству работы. Пятый, заключительный этап, завершится в 2037 году.

Ранее «Наш Город» писал, что в администрация Тюмени выставила на продажу участок в 0,8 га в историческом центре города. Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки в границе улиц Герцена — Семакова — Урицкого запланирован на 26 сентября.

#Новости#Застройка#Тюмень#Снос домов#Александр Моор#Валентина Бурнашева#Экономика
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