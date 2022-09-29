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Частичную мобилизацию отменили для 14 тюменцев, такси с банкоматом в Тюмени

29 сентября 16:07
Фото: 1Mi
Одной из главных тем сегодня стала отмена мобилизации для 14 тюменцев, которые обращались в местный ОНФ. Ежедневно поступает от 100 до 150 жалоб, люди полагают, что их призваны в армию по ошибке.

В Тюменской области отменили мобилизацию для 14 ошибочно призванных.

В частности стало известно, что отец четверых детей, самому младшему из которых полтора года, был отправлен домой. Всего поступило несколько сотен обращений, около 50% связаны с возрастом и отсутствием ВУС. 29 сентября представители ОНФ всретили 10 тюменцев, сейчас все они дома.

Стоит отметить, что всего по различным причинам демобилизовали около 200 человек. На одном из тюменских полигонов организована работа медкомиссии, она отправила домой большую часть тюменцев.

В Тюмени остановили такси, в багажнике которого ездили молодые люди с банкоматом.

Автомобиль «Яндекс.GO» остановили сотрудники ГИБДД ещё на прошлой неделе. 29 сентября стало известно, что водителя оштрафовали за нарушение правил перевозки пассажиров. Один молодой человек находился в багажнике, не все ребята поместились в салоне. В ходе осмотра инспекторы обнаружили банкомат, тюменцы пояснили, что хотят сдать его на металлолом.

В тюменском туберкулезном диспансере пациенты взорвали бомбу.

Тюменский суд отправил в колонию 33-летнего жителя Заводоуковского района Виталия Абрамкина. Он изготовил бомбу из подручных материалов. Устройство было взорвано в туберкулезном диспансере.

Инцидент произошел в июле прошлого года. Абрамкин проходил лечение в медицинском заведении. Увидев в курительной комнате осиное гнездо, тюменец задался целью его взорвать. Для этого он изготовил из подручных материалов самодельную взрывчатку массой с массой заряда около 15 граммов и фугасным и осколочным поражающим действием. Вместе с соседом по палате они взорвали бомбу прямо в коридоре медицинского учреждения. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал.

В сентябре в областной столице на пляже в Заречном микрорайоне местные ребята обнаружили боевую гранату. На место ЧП были вызваны сотрудники полиции и Росгвардии. Боеприпас был уничтожен на спецполигоне. В этом инциденте никто не пострадал.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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