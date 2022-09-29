Частичную мобилизацию отменили для 14 тюменцев, такси с банкоматом в Тюмени

Инцидент произошел в июле прошлого года. Абрамкин проходил лечение в медицинском заведении. Увидев в курительной комнате осиное гнездо, тюменец задался целью его взорвать. Для этого он изготовил из подручных материалов самодельную взрывчатку массой с массой заряда около 15 граммов и фугасным и осколочным поражающим действием. Вместе с соседом по палате они взорвали бомбу прямо в коридоре медицинского учреждения. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал.