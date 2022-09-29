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В тюменском туберкулезном диспансере пациенты взорвали бомбу

29 сентября 03:55
Фото: 1Mi
На четыре года в колонию строгого режима отправили 33-летнего жителя Заводоуковского района Виталия Абрамкина за незаконное изготовление бомбы. Мужчина сделал взрывчатку из подручных материалов и взорвал ее в туберкулезном диспансере.
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Суд

Инцидент произошел в июле прошлого года. Абрамкин проходил лечение в медицинском заведении. Увидев в курительной комнате осиное гнездо, тюменец задался целью его взорвать. Для этого он изготовил из подручных материалов самодельную взрывчатку массой с массой заряда около 15 граммов и фугасным и осколочным поражающим действием.

Правда, до осиного гнезда так и не донес — с соседом по палате они взорвали бомбу прямо в коридоре медицинского учреждения. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал.

Суд отправил взрывателя на четыре года в колонию строгого режима.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на пляже в Заречном микрорайоне дети обнаружили боевую гранату. На место ЧП были вызваны сотрудники полиции и Росгвардии. Боеприпас был уничтожен на спецполигоне. Никто не пострадал.

#Новости#Больницы#Взрывчатые вещества#Бомба#Пациенты#Туберкулез#Тюменская область#Суд#Валентина Бурнашева#Общество
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