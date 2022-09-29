В тюменском туберкулезном диспансере пациенты взорвали бомбу

Инцидент произошел в июле прошлого года. Абрамкин проходил лечение в медицинском заведении. Увидев в курительной комнате осиное гнездо, тюменец задался целью его взорвать. Для этого он изготовил из подручных материалов самодельную взрывчатку массой с массой заряда около 15 граммов и фугасным и осколочным поражающим действием.