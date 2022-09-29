В тюменском туберкулезном диспансере пациенты взорвали бомбу

Инцидент произошел в июле прошлого года. Абрамкин проходил лечение в медицинском заведении. Увидев в курительной комнате осиное гнездо, тюменец задался целью его взорвать. Для этого он изготовил из подручных материалов самодельную взрывчатку массой с массой заряда около 15 граммов и фугасным и осколочным поражающим действием.
Правда, до осиного гнезда так и не донес — с соседом по палате они взорвали бомбу прямо в коридоре медицинского учреждения. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал.
Суд отправил взрывателя на четыре года в колонию строгого режима.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на пляже в Заречном микрорайоне дети обнаружили боевую гранату.