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Загорелся кабинет тюменского офиса. 10 человек эвакуировали

27 сентября 09:05
Фото: 1Mi
Сегодня в 12:30 в МЧС поступило сообщение о том, что в 9-этажном здании на 50 лет Октября, 118 загорелся кабинет на втором этаже. На помощь сотрудникам прибыли три звена газодымозащитной службы.
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Тюмень

В связи с возникшей опасностью, из здания необходимо было эвакуировать людей, 6 человек, один из которых — ребенок, пришлось спасать от огня.

Еще 4 вывели на свежий воздух в связи с сильным задымлением.

Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание, площадь которого не превысила 5 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.

«Причина пожара и ущерб устанавливаются. В тушении пожара было задействовано 19 человек личного состава и 6 единиц техники», сообщили «Нашему городу» в главном управлении МЧС России по Тюменской области.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в Тюменской области горели 12 машин.

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