Загорелся кабинет тюменского офиса. 10 человек эвакуировали

Сегодня в 12:30 в МЧС поступило сообщение о том, что в 9-этажном здании на 50 лет Октября, 118 загорелся кабинет на втором этаже. На помощь сотрудникам прибыли три звена газодымозащитной службы.

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