Загорелся кабинет тюменского офиса. 10 человек эвакуировали

В связи с возникшей опасностью, из здания необходимо было эвакуировать людей, 6 человек, один из которых — ребенок, пришлось спасать от огня.
Еще 4 вывели на свежий воздух в связи с сильным задымлением.
Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание, площадь которого не превысила 5 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.
«Причина пожара и ущерб устанавливаются. В тушении пожара было задействовано 19 человек личного состава и 6 единиц техники», сообщили «Нашему городу» в главном управлении МЧС России по Тюменской области.