В Тюмени поймали пьяную автомобилистку. Она везла пассажиров на вокзал

В частности, в центре Тюмени инспекторы ГИБДД остановили 33-летнюю водительницу Volvo, везущую на вокзал двух пассажиров. Алкотестер показал 0,89 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Женщина призналась, что перед поездкой выпила один алкогольный коктейль.
Между тем выяснилось, что семь лет назад тюменку уже лишали прав за нетрезвое вождение. Теперь ей грозит уголовная ответственность за повторное нарушение закона.
Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу вечером в Ялуторовске сотрудники ГИБДД задержали пьяного школьника на мопеде. 15-летний подросток перед поездкой с друзьями выпил бутылку водки и четыре литра пива.