В Тюмени грузовик «впечатал» Lada в металлическое ограждение. Есть пострадавшие

Видеоролик с последствиями аварии очевидцы опубликовали в социальных сетях. На кадрах видео видно, что на месте находятся сотрудники скорой помощи. На асфальте лежит мужчина, у него рана на голове, из которой течет кровь.
«Наш Город» отправил запрос в департамент здравоохранения Тюменской области и ГИБДД. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные на федеральной трассе Тюмень — Омск произошла авария. Под Заводоуковском столкнулись два большегруза и две легковушки. Из-за удара кабина одного из грузовиков загорелась. Водитель погиб.