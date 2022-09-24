nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени грузовик «впечатал» Lada в металлическое ограждение. Есть пострадавшие

24 сентября 10:55
Фото: 1Mi
Жесткая авария произошла сегодня в Тюмени в районе автомобильной развязки Мельникайте — 30 лет Победы. Здесь столкнулись грузовой автомобиль и легковушка. От удара Lada влетела в металлическое ограждение на дороге.
Сюжет
Тюмень

Видеоролик с последствиями аварии очевидцы опубликовали в социальных сетях. На кадрах видео видно, что на месте находятся сотрудники скорой помощи. На асфальте лежит мужчина, у него рана на голове, из которой течет кровь.

«Наш Город» отправил запрос в департамент здравоохранения Тюменской области и ГИБДД. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные на федеральной трассе Тюмень — Омск произошла авария. Под Заводоуковском столкнулись два большегруза и две легковушки. Из-за удара кабина одного из грузовиков загорелась. Водитель погиб.

#Новости#Скорая помощь#Тюмень#ДТП#Авария#ГИБДД#Жертвы ДТП#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25