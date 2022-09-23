Можно ли тюменским резервистам выезжать из региона во время мобилизации

Да, могут призвать того, кто состоит на воинском учете по месту жительства, даже если человек на данный момент находится не в России. Если же гражданин РФ проживает за границей постоянно, то он не числится на воинском учете в России, из-за чего не может быть призван по частичной мобилизации.