Можно ли тюменским резервистам выезжать из региона во время мобилизации

Как заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, в общем в России в рамках частичной мобилизации призовут к военной службе порядка 300 тыс. резервистов. Из всего мобилизационного ресурса страны к несению воинских обязанностей привлекут чуть более 1%.
В Федеральном законе РФ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» есть пункт, запрещающий гражданам, состоящим на воинском учете, выезжать с места жительства до того, пока не разрешит военный комиссар. Однако в пункте 2 статьи 21 этого ФЗ речь идет о полной мобилизации. А президент РФ принял решение о вводе частичной мобилизации, поэтому запрет на перемещение резервистов не актуален.
«В данный момент не установлено ограничение на переезды по территории страны людей, которые еще не получили повестку. Если ограничения появятся, граждане будут проинформированы»,сообщили «Нашему Городу» на горячей линии 122.
К тому же, в указе о частичной мобилизации, который 21 сентября текущего года подписал президент РФ Владимир Путин, нет данных о том, запрещено ли резервистам перемещаться по территории страны и покидать место жительства. Об ограничениях также не говорили в Минобороне и других ведомствах.
Стоит отметить, что некоторые регионы России все же ввели запреты на выезды. Горожанам, которые состоят на воинском учете и находятся в запасе, воспрещается выезжать за пределы города или субъекта.
Как сообщают «Новые известия», такие ограничения введены в Татарстане и Дагестане, в Самарской и Курской областях.
Но в Тюменской области таких приказов еще нет. «Наш Город» направил официальный запрос в военный комиссариат региона с целью выяснить, планируется ли вводить запрет на выезд.
В тюменском аэропорту «Рощино» заявили, что работа продолжается в штатном режиме. Любой желающий сможет купить билет на самолет и улететь.
«Ограничений пока никаких нет, до указаний свыше»,пояснили «Нашему Городу» в «Рощино».
По данным «Новых известий», в своем обычном режиме продолжают работу и «Российские железные дороги». Для того, чтобы приобрести билет на поезд в любую точку России, не требуются дополнительные документы. Необходим только документ, удостоверяющий личность пассажира.
На сайте объясняем.рф представлено много ответов на вопросы, качающиеся частичной мобилизации. Один из них — призовут ли на военную службу тех, кто на данный момент находится за пределами РФ.
Да, могут призвать того, кто состоит на воинском учете по месту жительства, даже если человек на данный момент находится не в России. Если же гражданин РФ проживает за границей постоянно, то он не числится на воинском учете в России, из-за чего не может быть призван по частичной мобилизации.