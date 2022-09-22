В рамках частичной мобилизации призовут стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей

За первые сутки частичной мобилизации в военные комиссариаты обратились более 10 000 человек.
«В рамках частичной мобилизации будут призываться категории граждан, которые необходимы для выполнения задач. Это, конечно же, стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители»заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский.
Общее число призываемых граждан определяется потребностью войсковых частей РФ.
В Генштабе ВС РФ отметили, что не будут призывать рядовых и сержантов старше 35 лет. Потребность в медработниках минимальна.
«При этом количество граждан, призываемых из запаса, не будет превышать 1% от общего количества мобилизационного людского резерва»отметил Владимир Цимлянский.
Не подлежат призыву: работники предприятий ОПК, признанные временно негодными к службе, граждане занятые постоянным уходом за членом семьи. Частичная мобилизация не коснется постоянно проживающих за рубежом граждан России.
Сегодня «Наш город» сообщал, что в Ишиме, Заводоуковске и Тобольске наблюдаются большие очереди около военкоматов.