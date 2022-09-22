Большие очереди в тюменских военкоматах, Сергея Корепанова освободили от должности

Очереди в военкоматах Ишима, Заводоуковска, Тобольска.
За несколько часов новости об очередях около зданий военкоматов собрали в паблике «Ишим пере Посдлушано» и «Типичный Тобольск» десятки тысяч просмотров и сотни комментариев. Горожане утверждают, что много людей собралось в качестве провожающих.
В Тюмени сегодня (примерно в 10:00) больших очередей в военкоматы не было. Пришли только добровольцы. Двое мужчин 50+ рассказали «Нашему городу», что пришли без повестки.
Суд не выпустил из СИЗО подозреваемую в краже 561 миллиона рублей тюменку.
Тюменский суд продлил меру пресечения тюменке 1969 года рождения. Она обвиняется в крупной краже из банка СБРР. Подозреваемая - Инесса Бранденбург. Она могла действовать в составе организованной группы лиц. Подозреваемая останется в СИЗО до конца ноября.
Преступление произошло 26 января 2018 года, задержали женщину в июле 2022 года в Испании.
«Согласно отведённой ей роли, в составе организованной преступной группы, совместно с установленными следствием лицами, похитила из хранилища Сибирского банка реконструкции и развития 561 млн рублей»отметила пресс-служба тюменских судов.
В начале года трёх подозреваемых в крупной краже из банка СБРР приговорили к 3 годам лишения свободы. В марте одному из фигурантов увеличили срок на 1 год. Известно, что Дмитрий Мануилов получил около 90 млн рублей. Совладелец СБРР Григорий Романюта до сих пор находится в федеральном розыске.
В Тюменской облдуме проголосовали за освобождение Сергея Корепанова от должности спикера.
В четверг депутаты Тюменской областной Думы досрочно прекратили полномочия Сергея Корепанова. Бывший спикер облдумы скончался в больнице 28 июня. По информации «Нашего города» на заседании присутствовали 43 человека.
Депутаты почтили память покойного Корепанова минутой молчания, а также вспомнили, как прошло прощание с ним. Губернатор Тюменской области распорядился, чтобы в честь Сергея Корепанова была назвала улица. Известно, что она будет располагаться в Ямальском микрорайоне.