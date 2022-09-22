Большие очереди в тюменских военкоматах, Сергея Корепанова освободили от должности

В начале года трёх подозреваемых в крупной краже из банка СБРР приговорили к 3 годам лишения свободы. В марте одному из фигурантов увеличили срок на 1 год. Известно, что Дмитрий Мануилов получил около 90 млн рублей. Совладелец СБРР Григорий Романюта до сих пор находится в федеральном розыске.