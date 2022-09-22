Сергея Корепанова сняли с должности председателя областной Думы

Сегодня на внеочередном заседании областной Думы было принято решение об освобождении от должности председателя областной Думы Сергея Корепанова.
На заседании присутствовали 43 человека, в том числе и прокурор Тюменской области Владислав Московских.
На заседании вновь почтили память покойного Корепанова минутой молчания, а также вспомнили, как прошло прощание с ним.
«Это был, безусловно, очень мудрый руководитель и порядочный, отзывчивый человек. Мы все его безусловно, безмерно уважали», сказал исполняющий обязанности председателя областной Думы Андрей Артюхов.
Губернатор Тюменской области уже распорядился, чтобы в честь Сергея Корепанова была назвала улица. Известно, что она будет располагаться в Ямальском микрорайоне. Также уже есть предложения по увековечению памяти депутата в Салехарде.
«Вклад Сергея Евгеньевича в построение непростых отношений трёх субъектов очень велик, он проделал огромную работу, и как руководитель Думы, и как человек, который умел находить компромиссы. Он сыграл огромную роль в заключении договора между органами власти трёх субъектов»,говорил Артюхов.
За решения снять полномочия с покойного Корепанова, участники заседания, разумеется, проголосовали единогласно.
Выборы нового председателя областной Думы состоятся завтра.
Ранее «Наш Город» рассказывал о сложностях, с которыми столкнулись депутаты Тюменской областной Думы.
В связи с тем, что, по регламенту областного парламента, председатель может быть досрочно снят с должности только в двух случаях: если он самостоятельно изъявил это желание или же, если письмо предложением о снятии полномочий с председателя подписала треть депутатов, выражающих недоверие к руководителю.
А так как покойный Сергей Корепанов никаких заявлений написать может, депутатам придется выбрать второй путь.