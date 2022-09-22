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Сергея Корепанова сняли с должности председателя областной Думы

22 сентября 05:42
Фото: «НашГород»
Сегодня депутаты Тюменской областной Думы досрочно прекратили полномочия депутата Сергея Корепанова в связи с его смертью. Спикер Тюменской облдумы скончался 28 июня.

Сегодня на внеочередном заседании областной Думы было принято решение об освобождении от должности председателя областной Думы Сергея Корепанова.

На заседании присутствовали 43 человека, в том числе и прокурор Тюменской области Владислав Московских.

На заседании вновь почтили память покойного Корепанова минутой молчания, а также вспомнили, как прошло прощание с ним.

«Это был, безусловно, очень мудрый руководитель и порядочный, отзывчивый человек. Мы все его безусловно, безмерно уважали», сказал исполняющий обязанности председателя областной Думы Андрей Артюхов.

Губернатор Тюменской области уже распорядился, чтобы в честь Сергея Корепанова была назвала улица. Известно, что она будет располагаться в Ямальском микрорайоне. Также уже есть предложения по увековечению памяти депутата в Салехарде.

«Вклад Сергея Евгеньевича в построение непростых отношений трёх субъектов очень велик, он проделал огромную работу, и как руководитель Думы, и как человек, который умел находить компромиссы. Он сыграл огромную роль в заключении договора между органами власти трёх субъектов»,говорил Артюхов.

За решения снять полномочия с покойного Корепанова, участники заседания, разумеется, проголосовали единогласно.

Выборы нового председателя областной Думы состоятся завтра.

Ранее «Наш Город» рассказывал о сложностях, с которыми столкнулись депутаты Тюменской областной Думы.

В связи с тем, что, по регламенту областного парламента, председатель может быть досрочно снят с должности только в двух случаях: если он самостоятельно изъявил это желание или же, если письмо предложением о снятии полномочий с председателя подписала треть депутатов, выражающих недоверие к руководителю.

А так как покойный Сергей Корепанов никаких заявлений написать может, депутатам придется выбрать второй путь.

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