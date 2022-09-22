Сергея Корепанова сняли с должности председателя областной Думы

В связи с тем, что, по регламенту областного парламента, председатель может быть досрочно снят с должности только в двух случаях: если он самостоятельно изъявил это желание или же, если письмо предложением о снятии полномочий с председателя подписала треть депутатов, выражающих недоверие к руководителю.