Подозреваемой в краже 560 млн рублей тюменке продлили арест до ноября

Её задержали в Испании в июле 2022 года.
«26 января 2018 года Бранденбург, согласно отведённой ей роли, в составе организованной преступной группы, совместно с установленными следствием лицами, похитила из хранилища Сибирского банка реконструкции и развития 561 млн рублей»сообщила пресс-служба тюменских судов.
Инесса Бранденбург будет находиться под стражей до 27 ноября.
В марте «Наш город» сообщал, что тюменский суд увеличил срок одному из участников кражи 561 млн рублей из банка СБРР. Он проведёт за решеткой 4 года.