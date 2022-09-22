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Подозреваемой в краже 560 млн рублей тюменке продлили арест до ноября

22 сентября 10:33
Фото: 1Mi
Тюменский суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей женщине обвиняемой в крупной краже из банка СБРР. Пресс-служба тюменских судов отмечает, что Инесса Бранденбург действовала в составе организованной группы.

Её задержали в Испании в июле 2022 года.

«26 января 2018 года Бранденбург, согласно отведённой ей роли, в составе организованной преступной группы, совместно с установленными следствием лицами, похитила из хранилища Сибирского банка реконструкции и развития 561 млн рублей»сообщила пресс-служба тюменских судов.

Инесса Бранденбург будет находиться под стражей до 27 ноября.

В марте «Наш город» сообщал, что тюменский суд увеличил срок одному из участников кражи 561 млн рублей из банка СБРР. Он проведёт за решеткой 4 года.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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