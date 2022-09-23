Директора «Тюменьстроймонтаж» отправили в тюрьму за убийство

Дворецкий объяснил, что не хотел убивать приятеля, однако, его раздражало поведение погибшего. Он сделал ему несколько замечаний, но устал. Дворецкий хотел вызвать скорую помощь, но приятель, отказался, заявив, что у него все в порядке.