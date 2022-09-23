Директора «Тюменьстроймонтаж» отправили в тюрьму за убийство

Было установлено, что в мае этого года Иван Дворецкий и его знакомый распивали спиртные напитки. Между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшему удар ножом в живот. Пострадавший скончался спустя 5 часов после произошедшего.
Дворецкий объяснил, что не хотел убивать приятеля, однако, его раздражало поведение погибшего. Он сделал ему несколько замечаний, но устал. Дворецкий хотел вызвать скорую помощь, но приятель, отказался, заявив, что у него все в порядке.
После смерти знакомого обвиняемый сам пришел в полицию. У него на иждивении три ребенка, характеризуется положительно, у врача нарколога и психиатра не состоит.
Суд приговорил директора фирмы «Тюменьстроймонтаж» к наказанию в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.