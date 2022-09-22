Дефицит госбюджета РФ будут перекрывать повышением цен на газ

Недостаток средств от поступлений всех видов составит от 0,7 до 2% ВВП до 2025 года. Госрасходы будут финансировать за счёт напечатанных рублей. Эти финансы пойдут на нужны крупных госкорпораций. Следующий источник дополнительных доходов – повышение ввозных, вывозных пошлин и НДПИ.
Уже в следующем году экспортная пошлина на газ, который продаётся дороже $300 долларов за 1000 куб. м. вырастет до 50% с нынешних 30%, коэффициент в расчёте экспортной пошлины на нефть повысят с 0,167 до 0,25 – в 1,5 раза, будет введена пошлина на экспорт СПГ и угля (примерно10 долларов за тонну). Около 100 млрд выручки отдадут в бюджет производители удобрений.
В 2023 году тарифы на газ увеличатся на 8,5%. Постепенно будет увеличиваться стоимость бензина. За год почти на 20% уже подорожали дрова. Этот вид топлива актуален для жителей Алтайского края (уровень газификации почти 16%).
«Пора запасаться дровами и углём для растопки печки? Тоже не поможет. Пока у нас крутят юмористические ролики о том, как Александр Лукашенко рубит дрова для отправки на помощь Европе, жители российской глубинки сами рискуют остаться без тепла. Инфляция, а также подскочившие мировые цены на уголь сказались на ценах на твёрдое топливо в России»сообщают «Новые известия».
Самый дорогой уголь в ХМАО, там за тонну придётся отдать 14 596 рублей, на Камчатке – 12500 рублей, на Сахалине – 7738 рублей.
Повышение экспортных пошлин непременно скажется и на внутренних ценах. Особенно тяжело придётся жителям Кузбасса, ведь вместе с этим у них становится меньше работы. Ещё до европейского эмбарго (в период январь – июль 2022 года) добыча угля на Кузбассе снизилась на 9%. Оперативно нарастить поставки на Восток из Кузбасса не представляется возможным из-за логистических проблем и дефицита пропускной способности железнодорожных путей. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв жалуется, что уголь вынужден проходить слишком большой путь: «Чтобы доставить уголь в Китай, надо проехать по РЖД на запад, там перегрузить, потом объехать полмира».
Добывающие компании не привыкли делиться своей прибылью, ведь всегда можно переложить нагрузку на конечного потребителя. Мнение правительства в данной ситуации может иметь слабые позиции, ведь у нефтяников в руках мощнейший инструмент – общественные настроения. Сократят поставки на внутренний рынок, и возникнет дефицит топлива, который может вылиться в бунты. Мировой опыт 2022 года от Казахстана до Индонезии показывает: топливный кризис сродни спичке у открытой бочки с бензином. Непременно рванёт. А кабмину сейчас народное недовольство нужно меньше всего.