Дефицит госбюджета РФ будут перекрывать повышением цен на газ

Повышение экспортных пошлин непременно скажется и на внутренних ценах. Особенно тяжело придётся жителям Кузбасса, ведь вместе с этим у них становится меньше работы. Ещё до европейского эмбарго (в период январь – июль 2022 года) добыча угля на Кузбассе снизилась на 9%. Оперативно нарастить поставки на Восток из Кузбасса не представляется возможным из-за логистических проблем и дефицита пропускной способности железнодорожных путей. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв жалуется, что уголь вынужден проходить слишком большой путь: «Чтобы доставить уголь в Китай, надо проехать по РЖД на запад, там перегрузить, потом объехать полмира».