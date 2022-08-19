nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменский бюджет увеличился на 157 миллиардов рублей

19 августа 04:44
Фото: Информационный центр Правительства ТО
Бюджет Тюменской области пополнился на 157,7 миллиардов рублей за первые шесть месяцев этого года, что составляет 70% от указанной суммы в годовом плане. Большая часть средств, 78%, получена от налогов организаций, работающих на территории региона.
Сюжет
Бюджет

Расходная часть областного бюджета за этот же период составила более 128 миллиардов рублей. 60% от этой суммы было затрачено на реализацию проектов в социальной сфере, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что согласно принятым в июне изменениям в бюджете, доходы за 2022 год составят 224,95 миллиарда рублей, расходы — 315,27 млрд, дефицит — 90,32 млрд. Бюджет с таким значительным дефицитом в Тюменской области утвердили впервые за последний десяток лет.

#Новости#Доходы#Бюджет#Валентина Бурнашева#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25