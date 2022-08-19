Тюменский бюджет увеличился на 157 миллиардов рублей

Расходная часть областного бюджета за этот же период составила более 128 миллиардов рублей. 60% от этой суммы было затрачено на реализацию проектов в социальной сфере, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что согласно принятым в июне изменениям в бюджете, доходы за 2022 год составят 224,95 миллиарда рублей, расходы — 315,27 млрд, дефицит — 90,32 млрд. Бюджет с таким значительным дефицитом в Тюменской области утвердили впервые за последний десяток лет.