Тюменский бюджет увеличился на 157 миллиардов рублей

Бюджет Тюменской области пополнился на 157,7 миллиардов рублей за первые шесть месяцев этого года, что составляет 70% от указанной суммы в годовом плане. Большая часть средств, 78%, получена от налогов организаций, работающих на территории региона.

Сюжет Бюджет