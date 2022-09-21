80 процентов независимости: министр РФ Денис Мантуров выступил на TNF-2022

«Хочу отдельно отметить „Газпром“ и „СИБУР“, которые сформировали институт ИНТИ — Inti International University. Он занимается разработкой единых стандартов, которые будут сформированы на площадках и у других компаний. При этом у нас есть предварительные договоренности с компаниями стран Персидского залива, которые также будет признавать эти стандарты и смогут поставлять продукцию на рынок ближнего Востока»,рассказал министр промышленности и торговли.