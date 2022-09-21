80 процентов независимости: министр РФ Денис Мантуров выступил на TNF-2022

Модератором площадки выступил Илья Доронов, управляющий директор РБК ТВ. В мероприятии также приняли участие:
Владимир Якушев, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе;
Александр Моор, губернатор Тюменской области;
Александр Дюков, председатель правления, ПАО «Газпром нефть»;
Михаил Карисалов, председатель правления и генеральный директор ООО «СИБУР»;
Азат Шамсуаров, первый вице-президент, ПАО «ЛУКОЙЛ»;
Александр Моор, губернатор Тюменской области;
Дмитрий Артюхов, губернатор Ямало-ненецкого автономного округа;
Андрей Бадалов, вице-президент ПАО «Транснефть»;
Андрей Коробов, генеральный директор, ПАО «ЯТЭК».
На сессии определили сразу, что санкции — это не ограничения, а возможности.
«Государство и компании из нефтегазового промышленно-строительного комплекса уже воспользовались этими возможностями. Имею ввиду временной рубеж с 2014 года, когда были введены первые ограничения, которые касались, в первую очередь, поставки оборудования», сказал Мантуров.
Мантуров убежден, что это был первый вызов, который научил российские нефтегазовые компании смотреть далеко вперед.
«За эти 8 лет сделано достаточно много. Начинали мы в 2014-м году с чуть более 40% технологической независимости в области машиностроения. На сегодняшний день картинка изменилась кардинально — 60% технологической независимости», сообщил министр.
Он отметил, что процесс перехода на независимое производство стоил не столь больших вливаний, со стороны бюджета, особенно если сравнивать их с другими отраслями экономики.
Если говорить конкретно, то это порядка 30 млрд рублей. Меньше половины этой суммы взяты из фонда развития промышленности. Это льготные займы, которые пошли на раскрутку либо формирующихся проектов, либо модернизацию создания мощностей для последующего производства.
«Это основа, на которой можно строить дальнейшие планы по развитию»,уверен Мантуров.
По прилету в Тюменскую область, министр посетил завод «Уралмаш», где уже полностью была собрана разведовательно-добычная буровая установка для компании «Газпром». В скором времени она будет работать в Карском море.
«На выставке мы видели результаты работ нефтегазовых компаний, они активно вкладывают средства в импортозамещение, в технологическую независимость. Более 140 позиций за это время было разработано и внедрено в производство. Рассчитываем на то, что это будет продолжаться и в будущем»,сказал министр.
Помимо этого большая работа была проделана в части регуляторики — в формировании единых подходов по общим стандартам.
Денис Мантуров уверен — особенно важно, чтобы строители нефтегазового оборудования имели общие аккредитации. Чтобы работник, изучив стандарты, например, в «Газпроме» не проходил это вторично, например, в «Лукойле».
«Хочу отдельно отметить „Газпром“ и „СИБУР“, которые сформировали институт ИНТИ — Inti International University. Он занимается разработкой единых стандартов, которые будут сформированы на площадках и у других компаний. При этом у нас есть предварительные договоренности с компаниями стран Персидского залива, которые также будет признавать эти стандарты и смогут поставлять продукцию на рынок ближнего Востока»,рассказал министр промышленности и торговли.
Он признался, что не было особых трудностей в том, чтобы договориться с зарубежными компаниями. Хоть с каждой компанией и пришлось работать индивидуально, приходя к консенсусу, коллеги поддерживали это решение и также изъявили желание прийти к единому активу.
«Весь мир меняется, все хотят иметь альтернативных поставщиков и альтернативные решения. Работа еще предстоит большая. Мы рассчитываем к 2025-му году прийти к 80% технологической независимости» сказал Мантуров.
Министр РФ также отметил компанию «Алмаз-Антей», которая стала новым игроком в промышленности, в части подводно-добычного комплекса.
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