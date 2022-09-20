В Тюмени открыли промышленно-энергетический форум TNF 2022

Губернатор Тюменской области Александр Моор еще раз подчеркнул, что приобретение федерального статуса для тюменского форума — долгожданное и радостное событие.
«Я рад поздравить вас с очередным открытием тюменского форума. Аккуратно говорю название, потому что этот год для нашего форума — особенный. Теперь он обрел федеральный статус! Это большое признание нашей площадки, которая из небольшой конференции геологов выросла в это пространство, где общаются профессионалы», сказал Александр Моор.
Губернатор также отметил, что с каждым годом количество участников форума растет, если в прошлом году их было чуть меньше 5 тысяч, то в этом году — уже 6 тысяч.
«Сегодня мы видим новые компании, которые приехали к нам и выставляют свои стенды. Это говорит о том, что растет уровень доверия к Тюменской области и к нашему форуму. Здесь проходят глубокие и профессиональные дискуссии, представляются самые современные технологии и оборудование для добычи и переработки нефти и газа. Здесь обсуждаются перспективы этого рынка», уверен Моор.
Далее участников и гостей форума ждёт круглый стол «Создание импортонезависимых производств химических реагентов для нефтегазодобычи», в котором примет участие генеральный директор ООО «Нафтамакс» Максим Зунтов.
Всего на форуме TNF будут работать 35 площадок для общения и дискуссий.
Напомним, в ходе TNF предприятия из разных уголков страны представят 334 новейшие разработки. Добывающие компании вынесли на обсуждение 64 проекта, которые позже могут внедрить в систему. Отметим, что среди них — пять тюменских.
В этом году на форум слетелись специалисты из более чем 60 регионов страны! Это российские и международные эксперты, представители федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеры компаний-лидеров рынка.