В Тюмени открыли промышленно-энергетический форум TNF 2022

«Сегодня мы видим новые компании, которые приехали к нам и выставляют свои стенды. Это говорит о том, что растет уровень доверия к Тюменской области и к нашему форуму. Здесь проходят глубокие и профессиональные дискуссии, представляются самые современные технологии и оборудование для добычи и переработки нефти и газа. Здесь обсуждаются перспективы этого рынка», уверен Моор.