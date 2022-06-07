Новые вызовы для российского ТЭК обсудят на тюменском форуме TNF 2022

«Сегодня наш межрегиональный нефтегазовый кластер объединяет уже 72 участника из 12 регионов России. Однако накопленный опыт показывает, что нефтегазовые компании редко напрямую работают с производителями продукции, предпочитая услуги и работы „под ключ“. Невозможно организовать эффективную связку по выводу на рынок новых продуктов и технологий без активного участия сервисных компаний. Именно работу в данном направлении мы планируем усилить в рамках нефтегазового кластера», отметил Александр Моор.