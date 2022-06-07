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Новые вызовы для российского ТЭК обсудят на тюменском форуме TNF 2022

7 июня 13:09
Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Промышленно-энергетический форум TNF 2022 должен стать площадкой для определения критических потребностей ТЭК в технологиях, оборудовании и сервисе. Такую задачу поставил председатель организационного комитета форума, зампредседателя правительства РФ Юрий Борисов, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

В заседании принял принял участие глава Тюменской области Александр Моор, представители пофильных федеральных министерств и крупных компаний ТЭК.

Александр Моор в своем выступлении отметил важность развития внутренней кооперации и снижения зависимости от внешних поставок.

«Сегодня наш межрегиональный нефтегазовый кластер объединяет уже 72 участника из 12 регионов России. Однако накопленный опыт показывает, что нефтегазовые компании редко напрямую работают с производителями продукции, предпочитая услуги и работы „под ключ“. Невозможно организовать эффективную связку по выводу на рынок новых продуктов и технологий без активного участия сервисных компаний. Именно работу в данном направлении мы планируем усилить в рамках нефтегазового кластера», отметил Александр Моор.

В программе форума первый всероссийский HR-саммит «Люди новая нефть» и уже ставшая традиционной выставка инновационных разработок в сфере ТЭК. Всего на форуме будет работать 35 площадок.В этом году площадь экспозиции увеличена до 2,5 кв.м, на которых смогут разместиться полсотни стендов. Сейчас уже 55% площадей забронировано.

Стоит отметить, что не так давно при поддержке правительства Тюменской области и Ямала был создан нефтегазовый межрегиональный кластер. Ассоциация объединяет нефтегазодобывающие предприятия, производителей нефтегазового оборудования, нефтесервисные компании, отраслевые научные институты.

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