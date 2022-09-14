«Оплатить дорогу до лагеря»: в Тюмени мошенники выманивают деньги новым способом

«Мошенники звонят и говорят о том, что с родственником гражданина произошла беда. Далее вымогают денежные средства. Также могут обманывать на сайтах продаж товаров. Просят перевести деньги, позже отправляют другой товар или вовсе не выходят на связь. Случаев достаточно», прокомментировал начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.