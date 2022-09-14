«Оплатить дорогу до лагеря»: в Тюмени мошенники выманивают деньги новым способом

«Активизировались телефонные мошенники. Отслеживают смены во всероссийских детских лагерях, их даты, списки детей-победителей, прошедших отборы на такие смены и звонят родителям с предложением оплатить дорогу до лагеря», рассказал автор поста.
Один из комментаторов написал о другой схеме мошенничества.
«Мошенники звонят, представляются сотрудниками полиции или дознавателем, чтобы вызвать на Водопроводную, 38, для дачи объяснения. Якобы возбуждено уголовное дело на вас. Спрашивайте кто начальник у них, они теряются, ответа не дают», поделился пользователь сети.
«Наш город» связался с пресс-службой УМВД по Тюменской области.
Нам сообщили, что сотрудники полиции практически каждый день регистрируют факты мошенничества.
«Мошенники звонят и говорят о том, что с родственником гражданина произошла беда. Далее вымогают денежные средства. Также могут обманывать на сайтах продаж товаров. Просят перевести деньги, позже отправляют другой товар или вовсе не выходят на связь. Случаев достаточно», прокомментировал начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.
Ранее «Наш город» писал о том, как тюменцев обманывают в сети.