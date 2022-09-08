Телефонные мошенники начали мстить не попавшимся на «развод» гражданам

Более того, их номера телефонов используются в качестве подменных. «Шутники» могут получать звонки от тех, кого обманули злоумышленники.
«Научите своих близких, что банки никогда не будут звонить с проблемами по карте и счетам. Они просто блокируют карту/счет, а человек уже сам должен идти в отделение и решать сложившуюся проблему»сообщил подписчик паблика Сергей П.
В начале сентября «Наш город» сообщал, что на тюменском автовокзале аферисты могут подбросить в карман телефон. Далее они начинают требовать «компенсацию».