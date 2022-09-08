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Телефонные мошенники начали мстить не попавшимся на «развод» гражданам

8 сентября 11:49
Фото: 1Mi
По данным подписчика паблика «Ишим пере Подслушано», телефонные мошенники стали мстить не попавшимся на «развод» гражданам. Иногда злоумышленники специально звонят тем, кто пытается разыграть преступников и ругаются с ними.

Более того, их номера телефонов используются в качестве подменных. «Шутники» могут получать звонки от тех, кого обманули злоумышленники.

«Научите своих близких, что банки никогда не будут звонить с проблемами по карте и счетам. Они просто блокируют карту/счет, а человек уже сам должен идти в отделение и решать сложившуюся проблему»сообщил подписчик паблика Сергей П.

В начале сентября «Наш город» сообщал, что на тюменском автовокзале аферисты могут подбросить в карман телефон. Далее они начинают требовать «компенсацию».

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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