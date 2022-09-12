За выходные в ДТП пострадали 4 человека. Один из них — ребенок.

Все три аварии — столкновение автомобилей. В одном из них пострадала девочка 8 лет, ее перевозили на заднем сидении машины и пристегнули ремнем безопасности.
«Одна авария произошла из-за нарушения очередности проезда, а две — из-за несоблюдения дистанции», объяснили в городской Госавтоинспекции.
Как раз в субботу тюменец сообщал, что обстановка на дорогах была накаленной.
«Все будто с ума посходили, будто все куда-то очень сильно торопились, хочется посоветовать водителям думать о безопасности больше, чем о спешке», сказал тюменец.
Ранее «Наш город» писал о сегодняшней аварии — водитель автомобиля ВАЗ 2114 влетел в металлическое ограждение. Однако сотрудники ГИБДД, которые прибыли на место происшествия «перевертыша» не обнаружили.