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За выходные в ДТП пострадали 4 человека. Один из них — ребенок.

12 сентября 10:17
Фото: 1Mi
В городской ГИБДД «Нашему городу» сообщили, что в эти выходные в Тюмени произошло 3 ДТП, в которых пострадали 4 человека. Все они произошли в субботу, воскресенье отличилось спокойной обстановкой на дорогах.

Все три аварии — столкновение автомобилей. В одном из них пострадала девочка 8 лет, ее перевозили на заднем сидении машины и пристегнули ремнем безопасности.

«Одна авария произошла из-за нарушения очередности проезда, а две — из-за несоблюдения дистанции», объяснили в городской Госавтоинспекции.

Как раз в субботу тюменец сообщал, что обстановка на дорогах была накаленной.

«Все будто с ума посходили, будто все куда-то очень сильно торопились, хочется посоветовать водителям думать о безопасности больше, чем о спешке», сказал тюменец.

Ранее «Наш город» писал о сегодняшней аварии — водитель автомобиля ВАЗ 2114 влетел в металлическое ограждение. Однако сотрудники ГИБДД, которые прибыли на место происшествия «перевертыша» не обнаружили.

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