«Учителя просто завидуют»: в какой одежде тюменцев не пускали в школу

«Во-первых, на мой рост я никак не могла найти юбку-карандаш (а в нашей школе необходимо было носить именно такие) на свой рост, чтобы она была до колена. А потому моя юбка за счет роста в 175 и длинных ног казалась короче и заканчивалась чуть выше. Но мы с мамой доме измеряли и юбка была всего на 6 сантиметров выше колена. Это, прошу заметить, вполне допустимо!» говорит Елена, учившаяся в МАОУ СОШ № 92.