«Учителя просто завидуют»: в какой одежде тюменцев не пускали в школу

Бывшая ученица школы № 65 рассказала, что в эту школу всегда свободно пускали учеников в платках, ни один учитель не задавал вопросов.
Но в какой-то период времени девушкам запретили носить брюки. Директор школы Оксана Фокина объясняла, что это необходимо для соблюдения «делового стиля».
«То есть мы зимой должны были идти в школу в юбке! Или надевать джинсы, а потом, в коридоре, при всех, переодеваться! Место нам под это никогда не выделяли, все толпились в туалете или закрывались куртками. Это был ад», делится выпускница школы.
Ученицы школы многократно жаловались на этот абсурдный запрет, но директриса была непреклонна. За несоответствие этому правилу учеников выставляли за дверь.
Как удалось решить проблему?
В конфликт пришлось вмешиваться родителям. На общешкольном собрании Надежда, мама одной из школьниц, обратилась к директору напрямую и попросила объяснить сомнительное требование к девочкам.
«Фокина тогда не хотела отступать и пыталась убедить меня в том, что по критериям „делового стиля“, девочки обязаны носить юбки. Но я сама работаю в крупной организации с жестким дресс-кодом. И даже нам не запрещают носить брюки. Пришлось долго препираться с директором, но подключились другие родители и нам удалось повлиять на ситуацию», вспоминает Надежда.
И с тех пор девочки в 65-й школе могут свободно носить классические брюки.
Елена, выпускница этой школы — обладательница высокого роста и длинных ног. И из-за этого у нее в школе часто возникали проблемы.
Учителя регулярно выдвигали претензии к длине ее юбки. Демонстративно прикладывая к ее ногам линейку, они возмущались тем, что от края юбки до колена — целых 15 сантиметров.
Из-за этого Елену называли «девушкой с низкой социальной ответственностью».
«Во-первых, на мой рост я никак не могла найти юбку-карандаш (а в нашей школе необходимо было носить именно такие) на свой рост, чтобы она была до колена. А потому моя юбка за счет роста в 175 и длинных ног казалась короче и заканчивалась чуть выше. Но мы с мамой доме измеряли и юбка была всего на 6 сантиметров выше колена. Это, прошу заметить, вполне допустимо!» говорит Елена, учившаяся в МАОУ СОШ № 92.
И в этом случае конфликт пришлось разруливать маме девочки. В школу она пришла с линейкой и собрала всех учителей, которые были недовольны длинной юбки ее дочери.
«Видите? Где тут 15 сантиметров? Может свою линейку подадите? Так вот, если еще раз захотите что-то сказать моей дочери по поводу одежды, то дайте мне адресок магазина, где на ее длину ног можно найти юбку. А пока завидуйте молча!», передает слова мамы выпускница школы.
Учителя на это ничего ответить не смогли и с тех пор ни одной претензии Елена в свой адрес не слышала.
В 2014 году, когда во всех магазинах начали появляться пигменты марки «Тоника» красных, синих и розовых оттенков. И тогда в городе начали появляться девчонки с яркими волосами.
«Разумеется в школе все были в шоке, как и наши родители», рассказывает Мария Егорова, покрасившая тогда волосы в красный цвет.
В этой школе тогда не сталкивались с цветноголовыми учениками, а потому не знали, как реагировать, но подозревали что есть в этом что-то незаконное. А таких девчонок в учебном заведении было 5.
А потому родителей вызвали в школу и заявили, что с такими волосами девочки обучаться в школе не могут.
«А родители не знали, как это смыть и что вообще делать. А к тому времени краска вымылась в менее яркий цвет и родители с учителями пришли к заключению, что с волосами „пастельных“ цветов ходить можно», вспоминает девушка.
И тогда каждые 2 месяца девчонки пробовали новые цвета на волосах, а учителя порою даже делали им комплименты.
Считается, что проблемы с соблюдением дресс-кода обычно возникают у девочек, однако и у противоположного пола бывают такие же проблемы.
Примерно в 2013-м году в моду вошли зауженные джинсы и брюки. Мальчишки тут же стали выпрашивать у родителей такие и те, скрипя зубами, соглашались.
А вот с учителями договориться было намного сложнее.
«Вот мне купили эти заветные брючки, причем они не были прям в облипку, просто ближе к голени заужались чутка. Я еще тогда волосы гелем набок уложил, в общем, неписаный был красавец. Таким меня обратно домой и отправили», говорит Игорь Давыдов, выпускник 63-й школы.
Охранник тогда выразил предположение, что ученик обладает нетрадиционной сексуальной ориентацией. А учителя сказали, что больше «такой позор» они видеть не хотят.
Игорь признается, что в тот день он пустил скупую мальчишескую слезу.
На подмогу ему пришла классная руководительница, которая выступила на педсовете и пристыдила других учителей за осуждение парня, который, по ее мнению, ответственно подошел к походу в школу и выглядел опрятно.
Не желая устраивать скандал, учителя больше не предъявляли претензий к парню, а тот стал в школ главным модником, что оценили даже старшеклассницы.
Заместитель губернатора, директор департамента образования Тюменской области Алексей Райдер пояснил, что в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании», родители сами могут вносить изменения правила ношения одежды в школе, в рамках законодательства.
А потому, если родителей что-то не устраивает в правилах школы, которую посещает их ребенок, они вправе обратиться к руководству и проявить инициативу.
Однако наш опрос показал, что большинство людей все устраивает в дресс-кодах городских школ. Об этом заявили 66% опрошенных. Лишь 21% респондентов согласились с тем, что правила устарели и они давно требуют изменений.