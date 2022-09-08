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В Тюмени домработница вынесла шубу и золото из квартиры пенсионерки

8 сентября 01:22
Фото: 1Mi
В Тюмени задержали женщину, которая подозревается в краже ювелирных украшений и шубы. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
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Полиция

Пожилая 68-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что из квартиры ее сестры пропали норковая шуба и золотые ювелирные украшения на общую сумму ущерба 310 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ей оказалась 67-летняя знакомая пенсионерки. Она призналась в содеянном и пояснила, была домработницей у тяжелобольной сестры пострадавшей.

Во время ухода за сестрой потерпевшей она обратила внимание на ценности. Подозреваемая снимала драгоценности с тяжелобольной сестры и продавала их. Норковая шуба и золото стали последними вещами, которые она украла.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Обвиняемой может грозить лишение свободы сроком вплоть до 6 лет.

Ранее «Наш город» писал о том, что двое тюменцев украли из общежития холодильник и поехали на такси в «комиссионку».

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