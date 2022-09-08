В Тюмени домработница вынесла шубу и золото из квартиры пенсионерки

Пожилая 68-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что из квартиры ее сестры пропали норковая шуба и золотые ювелирные украшения на общую сумму ущерба 310 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ей оказалась 67-летняя знакомая пенсионерки. Она призналась в содеянном и пояснила, была домработницей у тяжелобольной сестры пострадавшей.
Во время ухода за сестрой потерпевшей она обратила внимание на ценности. Подозреваемая снимала драгоценности с тяжелобольной сестры и продавала их. Норковая шуба и золото стали последними вещами, которые она украла.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Обвиняемой может грозить лишение свободы сроком вплоть до 6 лет.
Ранее «Наш город» писал о том, что двое тюменцев украли из общежития холодильник и поехали на такси в «комиссионку».