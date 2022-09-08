Управление ветеринарии займется агрессивными собаками только при личном обращении

Напомним, горожане в социальных сетях жаловались на то, что дворовые собаки нападают на людей и домашних животных.
Галина Саверченко поделилась историей о том, что собаки загрызли ее щенка и кошку. В прокуратуру тюменцы не обращались.
В пресс-службе областного управления ветеринарии ответили, что проверка не будет проведена, пока граждане не предоставят свои персональные данные, а также данные владельца животных.
«Из-за отсутствия данных проведение контрольных-надзорных мероприятий невозможно», прокомментировал начальник управления областной ветеринарии Вадим Шульц.
Ранее «Наш город» писал о том, что дело об агрессивных собаках передадут областному управлению ветеринарии.