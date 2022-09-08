Управление ветеринарии займется агрессивными собаками только при личном обращении

Мы уже писали о том, что агрессивными собаками в микрорайоне «Лесной» скорее всего займутся специалисты управления ветеринарии Тюменской области. «Наш город» направил запрос в ведомство, чтобы узнать состоится ли проверка.

Сюжет Тюмень