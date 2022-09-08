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Управление ветеринарии займется агрессивными собаками только при личном обращении

8 сентября 12:30
Фото: 1Mi
Мы уже писали о том, что агрессивными собаками в микрорайоне «Лесной» скорее всего займутся специалисты управления ветеринарии Тюменской области. «Наш город» направил запрос в ведомство, чтобы узнать состоится ли проверка.
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Тюмень

Напомним, горожане в социальных сетях жаловались на то, что дворовые собаки нападают на людей и домашних животных.

Галина Саверченко поделилась историей о том, что собаки загрызли ее щенка и кошку. В прокуратуру тюменцы не обращались.

В пресс-службе областного управления ветеринарии ответили, что проверка не будет проведена, пока граждане не предоставят свои персональные данные, а также данные владельца животных.

«Из-за отсутствия данных проведение контрольных-надзорных мероприятий невозможно», прокомментировал начальник управления областной ветеринарии Вадим Шульц.

Ранее «Наш город» писал о том, что дело об агрессивных собаках передадут областному управлению ветеринарии.

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