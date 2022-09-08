«Теснота, вонь и неграмотные тренеры»: мнение клиентов о тюменских фитнесах-клубах

Мы выбрали самые известные спортивные клубы города и узнали, насколько отзывы соответствуют действительности.
Тюменка Ольга Саблукова ходит сюда не первый год. Она довольна сервисом, вместительной парковкой, удобным расписанием, просторным и чистым бассейном, профессиональными и доброжелательными тренерами, приятной атмосферой, полноценным спектром услуг.
Она уверяет, что никаких замечаний к организации работы фитнес-центра за это время у нее не появилось.
«Посещала несколько фитнес-центров в Тюмени, но „GEOsport“ остаётся моим самым любимым», заявила девушка.
Но не обошлось без негативных отзывов. Причем, их немало.
По словам Татьяны Лаки, инструктор по плаванию грубый, сидит на тренировке в телефоне, а ребёнок, который не умеет плавать, предоставлен сам себе в бассейне.
Еще одна клиентка Елена Филимонова жалуется на отсутствие ориентировочной линии на дне бассейна. Из-за этого она дважды травмировала пальцы, ударившись рукой о разделитель на дорожке.
«Тесно в раздевалке. Общее впечатление портят кадки с искусственными растениями. Раздражает вечно включённый телевизор в зоне сауны с каким-то звуковым мутным потоком», высказала мнение Филимонова.
«Обслуживающий персонал примерно такой же, как отдельные личности в виде тренеров. Коротко — не очень», оставила комментарий Лиза Путсенко на поисковой странице «Яндекс.Карты».
Мы связались с руководством данного клуба.
Они согласны с тем, что бассейн пользуется популярностью, но важно понимать, что бассейн в «GEOsport» — это дополнение к основному функционалу клуба.
«Мы никогда не были отдельным, профильным бассейном, как, например, „Зодчий“. Тем не менее в 2023 году запланирована масштабная реконструкция — она позволит и разгрузить бассейн, и добавить недостающие элементы — например, ориентировочные линии», пояснили в администрации «GEOsport».
Также они сообщили, что в этом году был обновлен тренажерный зал, а реконструкция в 2023 году позволит увеличить раздевалки. Кстати, у «GEOsport» есть второй клуб на улице Эрвье — там раздевалки более просторные и с естественным освещением.
В Тюмени три филиала сети данного спортивного центра — на улицах Валерии Гнаровской и Максима Горького, а также в ТЦ «Остров» на улице Федюнинского.
Мы поговорили с Александром М. Сейчас он ушел из этого клуба. Его напрягали «бесцеремонные» инструкторы, которые подолгу занимали места на тренажерах и общались с другими тренерами.
«Сауна, если её так можно назвать, еле теплая всегда, в душевых вода еле течет. Оттолкнуло», говорит мужчина.
Также обратной связью о данном фитнес-зале поделился тюменец Юрий Нифедов.
«Отвратительная контора. Написал заявление на возврат средств, пообещали через 10 рабочих дней вернуть деньги, но дважды теряли мои реквизиты. Прошло 26 рабочих дней, я всё еще не могу получить свои деньги обратно. Не советую связываться с этой сетью», оставил комментарий Юрий.
Евгения Шевченко недовольна уборкой зала клуба. Кондиционеры в зале находятся над самыми тренажерами.
«Без полотенца на шее — сразу простуда. Я так и заболела через неделю», рассказала она.
Максим С. считает, что в клубе неплохая система вентиляции и кондиционирования воздуха.
«Наш город» пообщался с тренером «Drive Fitness» Игорем Чичкановым. По его мнению, в Тюмени огромное количество клубов разной ценовой стоимости.
«По соотношению цена и качество я выделяю несколько клубов: „Drive Fitness“, „Сити Фитнес“, который у ЦУМа и „Geo sport“ на улице Эрвье», подчеркнул инструктор.
Мы связались с директором одного из филиалов клуба «Drive Fitness» Ольгой Лаврентьевой. По ее словам, им важно получать обратную связь от клиентов. Однако, после того, как были озвучены жалобы горожан, Ольга заблокировала нас в мессенджере, перед этим добавив следующее:
«Дать комментарии по данным фактам не представляется возможным».
В действиях администрации клуба мы не увидели желания идти на диалог.
Елена Г. считает, что персонал клуба нужно срочно менять.
«Непрофессионализм со стороны тренеров. Инструктор составил программу, после которой болело все тело. Также он давал всем одни и те же рекомендации, что довольно странно», считает Елена.
«Наш город» написал директору «Neft`Crossfit» Дмитрию Баеву с вопросом о том, какие проблемы есть в их спортивном центре. Дмитрий ответил, что на данный момент ему не удобно отвечать, поскольку он находится во Владивостоке на Восточном экономическом форуме.
Егор давно ходит в данный спортивный клуб. Его не устраивает толпа, которая образовывается после 6 вечера. По его словам, к некоторым тренажёрам трудно подступиться.
«В зале душно, говорят, что установили новую систему, но видимо экономят. Редко включают, по-прежнему открытые окна и вентиляторы. Нет некоторых важных тренажеров», рассказал молодой человек.
Мария Степанова считает, что оборудование оставляет желать лучшего, уровень чистоты средний. Уборщица старается поддерживать порядок, но территория большая, поэтому бывают огрехи.
Елена Королева добавила, что в «ARMSTRONG» тесновато, особенно ей не нравятся раздевалки. Нет индивидуального тарифа для клиента, приходится подстраиваться под действующие.
«Наш город» побеседовал с тренером-инструктором данного фитнес-центра Миленой Фахрутдиновой. Она согласна с тем, что в час пик приходит большое количество людей. Милена считает, что следовало бы ввести какое-либо ограничение по времени, либо открыть еще один филиал.
«В остальном все прекрасно», уверила Фахрутдинова.
По мнению Милены, многие идут в зал с целью изменить качество жизни, но в фитнес-центре они наблюдают: большое скопление людей (поскольку клубы работают на количество, а не на качество), несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований, неграмотных специалистов и неисправные тренажеры.
«Последние два пункта самые неприятные — это может привести к травмам. Также в Тюмени мало бесплатных спортивных секций для детей», прокомментировала тренер.
Многие клиенты считают, что у центра очень неудобное расположение.
«Парковки практически нет. Если в клубе загрузка 40 человек, то мест не хватит. Отношение персонала не на пять заезд. Удивило отсутствие стаканчиков у бутылей с водой. Странная экономия для такого уровня клуба», поделилась мнением Катя Щ.
Также посетители жалуются на грязные душевые кабины, неприятный запах и не соответствующие «премиуму» услуги.
«Экономят на всем. Грязные душевые, с самым дешевым и ужасно пахнущим гелем для душа. Раньше в бассейне можно было взять шапочку, если вдруг забыл. Теперь нет. Пожалели», недоволен Сергей Хольный.
Владелец клуба «Fitberri» Наталья Проскурякова согласилась дать нам комментарий по поводу недовольств клиентов.
По словам Проскуряковой, неприятный запах в банном комплексе действительно бывает, так как помещение с влажностью 95% не всегда успевает просыхать. По желанию клиентов они устанавливают ароматизаторы, но эта идея тоже не всем нравится и не всем подходит.
«Так как это все-таки общественное заведение, иногда вопрос бывает в соблюдении личной гигиены клиентами, это мы прописываем в правилах посещения фитнес-клуба и напоминаем на доске объявлений», пояснила Наталья.
Когда повышается посещаемость, увеличивается количество уборок во всех зонах клуба. Санузлы, душевые и раздевалки — самые посещаемые места, им всегда уделяется повышенное внимание.
«Сейчас начинается новый фитнес-сезон и для уборок санитарных зон выделяется дополнительная штатная единица», сообщила генеральный директор «Fitberri».
Что касается парковочных мест, то у клуба нет собственной парковки, все машиноместа возле клуба принадлежат территориально Управе Восточного административного округа, они также ответственны за их содержание. Наталья отмечает, что руководство центра разработало карту парковок. В шаговой доступности более 200 парковочных мест.
Также Наталья добавила, что с персоналом регулярно проводится обучение, согласно сервисной стратегии и миссии клуба.
Как мы видим, не все так радужно во тюменских фитнес-клубах. Хочется надеяться, что руководители пространств для спортивного досуга будут более гибкими в общении со своими же клиентами.