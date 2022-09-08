Что ждет тюменский рынок недвижимости осенью 2022 года?

«Наш город» связался с заместителем директора федеральной компании «Этажи» Татьяной Ахметдиновой.
По словам Ахметдиновой, в августе уровень дисконта на рынке вторичного жилья в Тюмени побил очередной рекорд — собственники продавали свои объекты в среднем на 6,2% дешевле начальной цены.
Заместитель директора «Этажей» отметила, что основная причина — это растущая конкуренция за покупателя, поскольку с апреля объем предложения на рынке вторичного жилья вырос на 25,6%. Несмотря на то, что спрос активно восстанавливается, конкуренция за покупателя сохраняется высокой.
«При этом средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Тюмени на протяжение последних четырёх месяцев показывает практически нулевую динамику, колеблясь в диапазоне от 102,5 до 102,8 тысяч рублей за квадратный метр», прокомментировала специалист.
Уровень спроса на рынке вторичного жилья восстановился уже до значений февраля этого года. Это говорит о том, что рынок недвижимости достаточно активно выходит из кризисной стадии, причем значительно быстрее, чем предполагалось ранее.
16 сентября состоится очередное заседание Центробанка по ключевой ставке и оно решающее для среднесрочных перспектив развития рынка недвижимости, поскольку дальнейшее снижение ипотечных ставок подогреет спрос, а вместе с ним и цены на жилую недвижимость.
«Здесь выигрывают те, кто успевает приобретать недвижимость с существующим сейчас дисконтом, а в будущем рефинансируют ипотеку под еще более низкий процент. В итоге, такие покупатели получают выгоду сначала от дисконта, затем от снижения ставок, ведь как показывает опыт, цены на рынке недвижимости активно реагируют на повышение доступности ипотеки и начинают расти вслед за снижением ставок», проинформировала Татьяна.
Что касается средней цены квадратного метра первичного жилья — ситуация схожая. На протяжении последних четырех месяцев, цены на новостройки не демонстрируют какой-либо выраженной динамики.
С мая по август средняя цена практически не менялась и находилась на уровне 103 тысяч рублей за квадратный метр, в августе отмечался рост до 104,8 тысяч рублей за квадратный метр. Продиктовано это постепенным восстановлением спроса и на рынке первичного жилья, и большим количеством различного рода субсидированных ипотечных программ, которые привлекают потенциальных покупателей низкими процентными ставками, индивидуальными условиями, рассрочками и отсутствием первоначального взноса.
«В условиях массового появления на рынке подобных спецпредложений, потенциальному покупателю нужно четко разбираться в этих финансовых инструментах, чтобы не переплатить по ипотеке», отмечает Ахметдинова.
По оценкам специалистов «Этажей», 60% тех, кто изначально планирует приобретение новостройки по субсидированной ипотечной ставке, после проведенных расчетов выбирают обычную льготную ипотеку, поскольку не во всех случаях выгодны субсидированные ставки (особенно, при коротких сроках кредитования).
По словам эксперта, в отношении средней стоимости квадратного метра первичного жилья в краткосрочной перспективе они не прогнозируют каких-то революционных изменений, он продолжит расти, но более сдержанно, чем отмечалось последние пару лет.
Мы также пообщались с руководителем департамента загородной недвижимости АН «СОВА» Анной Сысолятиной. Она поделилась информацией о том, как менялась активность продаж по загородной недвижимости за последние несколько лет.
Сысолятина подчеркивает, что спрос на загородную недвижимость был всегда. Если до 2020 года наблюдался сезонный спрос на такой вид недвижимости, то в период пандемии произошел взрывной толчок к спросу на все виды объектов загородной недвижимости.
«Мы увидели, что для нашего клиента поменялись приоритеты и начались запросы, все больше переориентированные на приобретение своего дома или земельного участка. У меня лично даже есть пример того, когда клиенты приобретали земельный участок и в летний период просто приезжали со своей семьей с палатками и мангалом. Побыть в уединении с природой, оказалось очень ценным», рассказала Анна.
В прошлом году тенденция на высокий спрос загородной недвижимости сохранилась. У клиентов появился запрос на продажу своей квартиры и приобретение дачи или собственного дома.
«В 2021 году на 60% выросли продажи загородной недвижимости по всем направлениям до 20 км. от города Тюмени», добавила эксперт.
«Нашему городу» рассказали, что в этом году спрос на загородную недвижимость только растет. Агентство недвижимости «СОВА» постоянно пополняет базу объектов, что помогает их клиентам выбирать из большого разнообразия предложений.
По словам руководителя департамента загородной недвижимости АН «СОВА», в настоящее время клиенты стали более избирательными в вопросе приобретения загородной недвижимости. Вариантов, действительно, масса: дачи, дома, участки, малоэтажное строительство, таунхаусы.
В этом году прогнозируется еще больший рост продаж на объекты загородной недвижимости, кроме того, набирает популярность направление малоэтажного строительства.
Сейчас по загородной недвижимости в спросе участки по цене от 1,5 млн рублей до 3 млн рублей. По дачам в спросе остаётся ценовой диапазон от 1,5 млн рублей до 2,5 млн рублей. Сюда же относятся благоустроенные дачи для круглогодичного проживания в районе 5,5 млн рублей. В сегменте эконом востребованы модульные дома от 400 тысяч рублей. На готовые дома спрос по ипотечной программе государственной поддержки, по цене от 5 млн рублей до 8 млн рублей.
«У недвижимости по загородному направлению уже нет сезонности. Но хочу сказать, что в данный момент цены на вторичное жилье „успокоились“, а застройщики и девелоперы предлагают эксклюзивные скидки для клиентов», уточнила Сысолятина.
Анна Сысолятина резюмировала, что в настоящий момент территории по всем направлениям очень быстро развиваются, а муниципальные образования крепчают. Это касается как и вторичной недвижимости, так и активной застройки от девелоперов. В связи с этим, география приобретения объектов загородной недвижимости расширяется до 30 км. от города.
«За последние несколько лет наблюдается рост цен на объекты загородной недвижимости и высокий спрос. Конечно, приобретение недвижимости — это в любом случае хорошая инвестиция», заключила специалист по загородной недвижимости.
Несколько дней назад стало известно, что в Счетной палате не поддержали продление программы льготной ипотеки под 7%. Об этом заявила аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.
По ее словам, благодаря подобным инструментам, формируются искажения на рынке. Например, льготная ипотека повлияла на появление большого разрыва цен на новостройки и на вторичное жилье. Сейчас для многих граждан не представляется возможным купить новое жилье, продав старое, как это было раньше. Слишком большой разрыв цен.
Согласно данным Росстата, за прошлый год стоимость 1 кв. м на первичном рынке возросла на 29,5%, а на вторичном рынке темпы роста цен гораздо ниже — 18,7%.