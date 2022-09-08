Что ждет тюменский рынок недвижимости осенью 2022 года?

«Мы увидели, что для нашего клиента поменялись приоритеты и начались запросы, все больше переориентированные на приобретение своего дома или земельного участка. У меня лично даже есть пример того, когда клиенты приобретали земельный участок и в летний период просто приезжали со своей семьей с палатками и мангалом. Побыть в уединении с природой, оказалось очень ценным», рассказала Анна.