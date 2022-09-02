«Несколько граней рабства»: в Тюмени показали остросоциальный фильм «Продукты 24»

Стоит сказать, что это дебютная работа режиссера Михаила Бородина. Он переосмыслил реальную историю, которая легла в основу фильма и представил на суд зрителя остросюжетную драму. Картина тяжелая и местами чересчур жестокая.
Она не оставила равнодушными и группу активных тюменских студентов. Ведущий киновед Тюмени, преподаватель Тюменского института культуры, а также директор фестиваля документального кино «КинЗА» Наталья Соколова призналась, что это уникальный случай.
«Впервые к руководству „Синема Парка“ обратилась группа молодых людей с просьбой о показе. Меня они попросили стать модератором обсуждения. Радует, что тюменские кинотеатры начинают осваивать новые форматы», поделилась предысторией киновед.
Картина повествует о современном рабстве. В маленьком продуктовом магазине на окраине столицы живут выходцы из стран Средней Азии, которые приехали в Россию ради заработка. Однако, мечтам мигрантов не суждено сбыться: хозяйка отобрала у них документы и насильно держит у себя, подвергая издевательствам.
Ситуацию усуглубляет и то, что у них практически нет шансов сбежать. У жестокой хозяйки есть друзья-полицейские, которые пользуются служебным положением и возвращают беглецов обратно.
Картина показывает несколько граней рабства: принудительный труд, сексуальная эксплуатация, детский труд. Здесь есть даже насильственный брак.
Фильм Бородина — настоящий возглас злости и безысходности. Особенно, учитывая то, что в реальном деле нет и не было никаких положительных сдвигов: виновные не понесли заслуженного наказания, пострадавшие не дождались помощи, а «забегаловка» работает в прежнем режиме.
«Наш город» пообщался с модераторами после показа. Доцент кафедры отечественной истории Тюменского Государственного университета Александр Фокин высказал свою точку зрения о картине. Начал с того, что работа содержит в себе множество важных аспектов.
Александр отметил, что по данным ООН, около 40 миллионов людей по всему миру регулярно подвергаются тому или иному виду рабства. Цифра, безусловно, пугающая.
Страдают определенные группы людей, а именно — женщины и дети. Из-за уязвимости они чаще всего оказываются в подчиненном положении.
Также доцент поднял острую тему современности — общество потребления. Авторы в очередной раз напоминают о том, что людям намного важнее собственный комфорт и удобство, нежели состояние окружающих.
«Фильм ведь не зря называется „Продукты 24“. Нам удобно прийти ночью в магазин и купить нужный продукт. Но мы забываем, что наше удобство „оплачивается“ невидимой работой других. Увы, сверхэксплуатация — тренд современного мира», высказал мнение эксперт.
В фильме присутствует не только человеческая жестокость, но и грань «сказочного» мира. Речь идет о метафорических снах, в которых появляются рыбы, ослы, люди-великаны. Монтажер центра развития региональных медиа и кино «Медиаполис» Станислав Поросных подчеркнул, что работу можно описать одной фразой — «Сон разума рождает чудовищ».
В конце картины, героиня, которой мы сожалеем, сама «превращается» в хозяйку-истязательницу. Не в силах выбраться из порочного круга, она приводит новых «рабов» в магазин.
«При всей великолепной мизансцене режиссер не дает ответов на некоторые важные вопросы. Например, почему героиня выбирает сторону зла. Может быть, он и сам не знает», предположил Поросных.
Модератор считает, что режиссер показал Россию исключительно в негативном ключе. И это касается не только посетителей, предпочитающих закрывать глаза на вопли, которые доносятся из подсобки.
«Наша страна в целом показана как мрачное и унылое место. Коррупция, равнодушие посетителей, издевательства, насилие. В Узбекистане этого нет, если судить по фильму», прокомментировал он.
По мнению одной из зрительниц Екатерины, в «Продукты 24» слишком много жестокости и показного чувства безысходности. Здесь и полицейское насилие, и ритуальные побои, и моральное давление. От этого «изобилия» становится душно.
«Картина напрямую говорит: „Все будет плохо“. Не остается надежды на хороший конец», сообщила девушка.
Однако, сам режиссер признавался, что не использовал прием «неприкрытого насилия». Он старался показать как можно меньше жестокости.
«То, что показано в фильме — всего лишь 3% реальных событий», говорил Бородин на одном из интервью после показа.
Как видно, тюменцы заинтересованы в показе подобных остросоциальных работ, раскрывающих изнанку российской действительности. Ждать ли просвет в вопросе существования трудового рабства? Хочется верить, что да.