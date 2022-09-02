«Несколько граней рабства»: в Тюмени показали остросоциальный фильм «Продукты 24»

В тюменском кинотеатре показали фильм, который изначально не был предназначен для широкого проката. Посмотреть его можно лишь на спецпоказах. Речь идет о фильме-участнике «Берлинского кинофестиваля» «Продукты 24». «Наш город» побывал на показе и обсуждении кинокартины и выяснил, чем же она потрясла общественность.

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