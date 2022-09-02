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Арбитражи августа: дело о ножницах, палёная водка и нехватка коровы

2 сентября 09:17
Фото: 1Mi
Минувший месяц в Арбитражном суде Тюменской области прошел бурно. Были обмануты мастера «по ноготочкам», в одном из магазинов продавался нелицензированный алкоголь, а в одном хозяйстве недосчитались пары голов. «Наш город» собрал для вас пять самых интересных решений арбитражного суда, вынесенных в августе.
Сюжет
Суд

Проблемы с алкоголем

В суд с иском обратился прокурор Ленинского административного округа. Он хотел привлечь к административной ответственности индивидуального предпринимателя Вугару Гаджиеву за нелегальную продажу алкоголя — часть 2 статьи 14.16 КоАП РФ.

Выяснилось, что Гаджиева торговала спиртосодержащей продукцией в магазинчике по адресу Рижская, 55/2. А когда нагрянули сотрудники Департамента потребительского рынка и служащие УМВД, документов на партию алкоголя у нее под рукой не оказалось.

Сама предприниматель отпираться не стала и призналась сотрудникам полиции в том, что документов на продукцию у нее нет вовсе.

А потому арбитражный суд удовлетворил требования прокурора и решил привлечь Гаджиеву к административной ответственности. Ей назначили наказание в виде штрафа размером в 12 тысяч рублей, а также ее обязали уничтожить алкогольную и спиртосодержащую продукцию.

Немного недоплатил — 14 миллионов

ООО Научно-производственное объединение «Фундаментстройаркос» выдвинуло претензии к ООО «Производственное объединение «Трансгаз».

Истец, заявил, что выступал субподрядчиком и заключил договор с подрядчиком, которым и был «Трансгаз» на выполнение работ.

В договоре на оказание услуг было прописано, что оплата за выполненные работы уменьшается на 9% от отложенного платежа, а сумма отложенного платежа является гарантийным удержанием в счет обеспечения качественного и своевременного выполнения обязательств.

Отметим, что согласно пункту 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата, то заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи работ.

По итогу «Фундаментстройаркос» выполнил все, требуемые работы, акт о приемке которых подписал заказчик — «Трансгаз».

И исполнителю обязаны были выплатить около 65,6 миллиона рублей. Из этой суммы ответчиком по делу было удержано 9% (о чем мы говорили выше). И по итогу субподрядчик получил лишь 45,5 миллиона.

Удержанную сумму заказчик выплачивать не планировал.

А потому арбитражный суд теперь требует взыскать с «Трансгаза» более 14 миллионов рублей, которые «Фундаментстройаркос» не получил.

33 коровы, а где 34-я?

Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области не досчитался поголовья сельскохозяйственных животных, на которых главе КФХ Александру Некрасову был предоставлен грант.

Департамент выделил из областного бюджета грант для этого фермерского хозяйства в размере более 2,6 миллиона рублей.

Хозяйство Некрасова за это должно было обеспечить достижение необходимых показателей производства, в частности поголовья животных. Количество представителей рогатого скота должно было составить -162.

Но, увы, цель не была выполнена.

А потому истец по делу хочет взыскать с нарушителя чуть больше 42 тысяч, которые должны вернуться в бюджет Тюменской области.

Судья Безиков встал на сторону Департамента агропромышленного комплекса и исковые требования удовлетворил.

Расторжение и возврат 5 миллионов

АО «Ермаковское предприятие по ремонту скважин» обратилось в суд с иском к ООО «Завод нефтепромыслового оборудования» с желанием расторгнуть договор с ответчиком и вернуть предоплату в размере 5 миллионов.

Как оказалось, завод должен был поставить на предприятие оборудование в три этапа. Но подрядчик не исполнил обязательства ни по одному из них.

А потому 30 элеваторов ЭДУ-60, 50 ЗИП к этим элеваторам и 20 сменных вставок «Ермаковское предприятие» не получило.

В ответе на претензию по поставкам, завод сослался на невозможность выполнить работу в установленные сроки. Хотя неисполнение условий договора и претензионных требований, как раз послужило основанием для обращения истца в суд.

Учитывая обстоятельства, суд решил расторгнуть договор между двумя организациями и взыскать с недобросовестного подрядчика сумму предоплаты — 5 млн 750 рублей.

Брендовые ножницы

В Арбитражный суд поступило заявление от ООО «ЗИНГЕР СПб», по их мнению тюменский индивидуальный предприниматель Зафар Ризаев незаконно использовал товарный знак, принадлежащий фирме истца.

А потому питерская компания хотела взыскать с нарушителя 120 тысяч рублей компенсации.

Заявитель является обладателем прав на товарный знак № 266060 — «ZINGER», это известный бренд маникюрных принадлежностей. А Ризаев, налепив на свою продукцию логотип фирмы, осуществлял ее продажу.

Тому в подтверждение истец предоставил сам товар, который он купил у предпринимателя, чек и видеозапись покупки.

Суд урегулировал проблему без участие истца и ответчика. Они на заседание не явились.

Так как обладатель товарного знака вправе разрешать или запрещать посторонним лицам использовать свою собственность, а отсутствие запрета не приравнивается к соглашению, суд исковое требование удовлетворил.

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