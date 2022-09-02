Арбитражи августа: дело о ножницах, палёная водка и нехватка коровы

В суд с иском обратился прокурор Ленинского административного округа. Он хотел привлечь к административной ответственности индивидуального предпринимателя Вугару Гаджиеву за нелегальную продажу алкоголя — часть 2 статьи 14.16 КоАП РФ.
Выяснилось, что Гаджиева торговала спиртосодержащей продукцией в магазинчике по адресу Рижская, 55/2. А когда нагрянули сотрудники Департамента потребительского рынка и служащие УМВД, документов на партию алкоголя у нее под рукой не оказалось.
Сама предприниматель отпираться не стала и призналась сотрудникам полиции в том, что документов на продукцию у нее нет вовсе.
А потому арбитражный суд удовлетворил требования прокурора и решил привлечь Гаджиеву к административной ответственности. Ей назначили наказание в виде штрафа размером в 12 тысяч рублей, а также ее обязали уничтожить алкогольную и спиртосодержащую продукцию.
ООО Научно-производственное объединение «Фундаментстройаркос» выдвинуло претензии к ООО «Производственное объединение «Трансгаз».
Истец, заявил, что выступал субподрядчиком и заключил договор с подрядчиком, которым и был «Трансгаз» на выполнение работ.
В договоре на оказание услуг было прописано, что оплата за выполненные работы уменьшается на 9% от отложенного платежа, а сумма отложенного платежа является гарантийным удержанием в счет обеспечения качественного и своевременного выполнения обязательств.
Отметим, что согласно пункту 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата, то заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи работ.
По итогу «Фундаментстройаркос» выполнил все, требуемые работы, акт о приемке которых подписал заказчик — «Трансгаз».
И исполнителю обязаны были выплатить около 65,6 миллиона рублей. Из этой суммы ответчиком по делу было удержано 9% (о чем мы говорили выше). И по итогу субподрядчик получил лишь 45,5 миллиона.
Удержанную сумму заказчик выплачивать не планировал.
А потому арбитражный суд теперь требует взыскать с «Трансгаза» более 14 миллионов рублей, которые «Фундаментстройаркос» не получил.
Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области не досчитался поголовья сельскохозяйственных животных, на которых главе КФХ Александру Некрасову был предоставлен грант.
Департамент выделил из областного бюджета грант для этого фермерского хозяйства в размере более 2,6 миллиона рублей.
Хозяйство Некрасова за это должно было обеспечить достижение необходимых показателей производства, в частности поголовья животных. Количество представителей рогатого скота должно было составить -162.
Но, увы, цель не была выполнена.
А потому истец по делу хочет взыскать с нарушителя чуть больше 42 тысяч, которые должны вернуться в бюджет Тюменской области.
Судья Безиков встал на сторону Департамента агропромышленного комплекса и исковые требования удовлетворил.
АО «Ермаковское предприятие по ремонту скважин» обратилось в суд с иском к ООО «Завод нефтепромыслового оборудования» с желанием расторгнуть договор с ответчиком и вернуть предоплату в размере 5 миллионов.
Как оказалось, завод должен был поставить на предприятие оборудование в три этапа. Но подрядчик не исполнил обязательства ни по одному из них.
А потому 30 элеваторов ЭДУ-60, 50 ЗИП к этим элеваторам и 20 сменных вставок «Ермаковское предприятие» не получило.
В ответе на претензию по поставкам, завод сослался на невозможность выполнить работу в установленные сроки. Хотя неисполнение условий договора и претензионных требований, как раз послужило основанием для обращения истца в суд.
Учитывая обстоятельства, суд решил расторгнуть договор между двумя организациями и взыскать с недобросовестного подрядчика сумму предоплаты — 5 млн 750 рублей.
В Арбитражный суд поступило заявление от ООО «ЗИНГЕР СПб», по их мнению тюменский индивидуальный предприниматель Зафар Ризаев незаконно использовал товарный знак, принадлежащий фирме истца.
А потому питерская компания хотела взыскать с нарушителя 120 тысяч рублей компенсации.
Заявитель является обладателем прав на товарный знак № 266060 — «ZINGER», это известный бренд маникюрных принадлежностей. А Ризаев, налепив на свою продукцию логотип фирмы, осуществлял ее продажу.
Тому в подтверждение истец предоставил сам товар, который он купил у предпринимателя, чек и видеозапись покупки.
Суд урегулировал проблему без участие истца и ответчика. Они на заседание не явились.
Так как обладатель товарного знака вправе разрешать или запрещать посторонним лицам использовать свою собственность, а отсутствие запрета не приравнивается к соглашению, суд исковое требование удовлетворил.