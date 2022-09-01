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В Тюмени на Интернациональной столкнулись сразу три машины, пострадало 2 человека

1 сентября 13:19
Фото: 1Mi
В Тюмени 1 сентября в районе улицы Интернациональная на перекрёстке столкнулись три автомобиля, сообщают подписчики паблика «Авто Тюмень. ДТП». На место инцидента прибыл наряд ДПС и карета скорой помощи.
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Тюмень

По предварительным данным, «Шевроле» въехала в «Хёндай», далее корейский автомобиль отбросило в сторону ВАЗ 2110.

«Две человека получили травмы. Все обстоятельства ДТП выясняются»сообщили в пресс-службе ГИБДД «Нашему городу».

Ущерб от аварии значительный, автомобиль «Шевроле» получил серьёзные повреждения передней части кузова.

Ранее «Наш город» сообщал, что 31 августа около села Щербак в 32 километрах от областной столицы чуть не погиб мужчина. Он перебегал трассу, когда рядом проезжала машина. Водитель успел среагировать в последний момент, трагедии удалось избежать.

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