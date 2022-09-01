В Тюмени на Интернациональной столкнулись сразу три машины, пострадало 2 человека

Ранее «Наш город» сообщал, что 31 августа около села Щербак в 32 километрах от областной столицы чуть не погиб мужчина. Он перебегал трассу, когда рядом проезжала машина. Водитель успел среагировать в последний момент, трагедии удалось избежать.