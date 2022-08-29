«Испытать ненастоящий испуг — интересно»: тюменский психолог о сериале «Эйфория»

По словам феминистки, Кэсси симпатичен любой парень, который ей улыбнулся. Она находит себе партнеров для секса, чтобы самоутвердиться и почувствовать себя увереннее. Кроме того, в сериале она отправляет свои интимные фотографии мужчинам, не задумываясь о последствиях. Таким образом получает иллюзию заботы и любви.