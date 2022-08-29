«Испытать ненастоящий испуг — интересно»: тюменский психолог о сериале «Эйфория»

Например, представители организации D.A.R.E считают, что «Эйфория» пропагандирует употребление наркотиков, беспорядочный интим и абьюзивные отношения.
Активисты заявили, что сериал прославляет наркотическое опьянение, проституцию и другие виды интимных услуг. Это, безусловно, губительно влияет на сознание подрастающего поколения. Они уверены, что «Эйфория» несет только вред.
Стоит отметить, что актриса, исполняющая одну из главных ролей, признавалась, что второй сезон намного более откровенный, нежели первый. Зендея добавила, что кому-то может стать неприятно при просмотре.
«Наш сериал для взрослой аудитории. Мы показываем зависимость, тревогу и сложности сегодняшней жизни подростков. Здесь есть сцены, которые могут выступить в роли тревожного триггера», поделилась актриса перед выходом второго сезона «Эйфории».
Мы связались с матерью школьницы Екатериной Гуляевой. Она возмущена, что настолько откровенный сериал находится в открытом доступе.
«Главная героиня, как и моя дочь, школьница. Она постоянно находится „под кайфом“. Дружит с дилером, спит со всеми подряд. Никто из сверстников ее не осуждает. Одежда и макияж героев вызывает возмущение. Будто сериал про девушек по вызову», высказалась Екатерина.
Тюменка Полина Сергеева согласна, что «Эйфория» — далеко не самый «полезный» сериал для подростков. Сама Полина причисляет себя к числу феминисток.
«У героини Кэт проблемы с головой. Она считает себя привлекательной только после того, как получит положительный отклик по поводу своей внешности от мужчины. Это противоречит основным принципам феминизма», считает Сергеева.
В противовес сериалу «Эйфория», Полина упомянула комедийно-драматический сериал «Половое воспитание». В нем девушки уважают себя, они независимы и самодостаточны.
«Они не нуждаются в комплиментах и одобрительных словах со стороны мужской половины населения. Сами знают свои достоинства и умеют их подчеркивать», добавила она.
Но в «Эйфории» не только героиня Кэт зависит от мнения мужчин. Полина рассказала и об истории девушки Кэсси.
По словам феминистки, Кэсси симпатичен любой парень, который ей улыбнулся. Она находит себе партнеров для секса, чтобы самоутвердиться и почувствовать себя увереннее. Кроме того, в сериале она отправляет свои интимные фотографии мужчинам, не задумываясь о последствиях. Таким образом получает иллюзию заботы и любви.
«Чему могут научиться маленькие девочки? Правильно. Что отправлять подобные фотографии парням — нормально», сказала Полина.
«Наш город» поинтересовался у тюменского психолога Татьяны Крестьянниковой, может ли просмотр подобного сериала негативно отразиться на формировании установок подростка.
По ее словам, в современном кинематографе существует тенденция использования острых и спорных тем для возбуждения интереса зрителя. Наркотики, беспорядочный секс и другие «прелести жизни» подаются как нечто захватывающее.
«Люди любят смотреть подобное, поскольку не осознают опасности тех или иных вещей. Ведь испытать испуг „не по-настоящему“ — интересно», отметила специалист.
Она объяснила, почему создатели сериала решили делать акцент именно на таких темах. Все просто: они волнуют детей. В момент развития гормонов, подросток начинает кричать всему миру, что он взрослый. И зачастую это «дикие» способы. Татьяна дала совет родителям подрастающего поколения.
«Если проявления „взрослости“ вашего ребенка не опасны, то не стоит его ограничивать. Лучший вариант — искать компромиссы. Разумеется, это не относится к употреблению психотропных веществ и незащищенным половым связям. В этих случаях нужно бить тревогу и проявить родительскую жесткость», прокомментировала Крестьянникова.
Психолог подчеркнула, что современный кинематограф не пропагандирует употребление наркотиков. Однако, молодежь может начать копировать поведение понравившегося героя.
«Использование на экране образа интересного героя с пагубными привычками вполне может вызвать у подростка неправильную реакцию», говорит психолог.
Еще одна тема, волнующая противников «Эйфории» — романтизация токсичных отношений. Опасно, когда зритель наблюдает за оправданиями абьюзивного поведения со стороны сериального героя. Подросток может начать думать, что такие отношения — норма. А еще хуже — это проявление «сильной страсти».
В «Эйфории» такая пара есть. Мэдди и Нейт мечутся между любовью и ненавистью. Несмотря на физический абьюз со стороны молодого человека, она прощает и оправдывает его.
«Как известно, абьюзер питается страданиями жертвы. Но вот что заставляет саму жертву снисходительно относиться к его выходкам? Зачастую это сформированный жизненный сценарий. Жертва привыкла к моральному давлению», рассказала Татьяна.
Крестьянникова добавила, что обычно у таких людей властные родители, которые закладывали в него чувство вины. Самой жертве проще назвать абьюз возлюбленного «страстью».
У каждого героя этого сериала полно проблем, с которыми они пытаются справляться. Из беседы с психологом можно сделать вывод, что школьники «Эйфории» — глубоко несчастные, травмированные дети, которым требуется помощь. Они вновь и вновь совершают глупые поступки, в которых, как мы поняли, многие видят призыв к «разгульной жизни».