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В Тюмени жители Лесобазы жалуются на стрельбу из окон

26 августа 11:54
Фото: 1Mi
Сегодня, 26 августа, в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «ЧС Тюмень» был опубликован пост анонимного пользователя о том, что на улице Домостроителей, 26 были слышны выстрелы из пневматического оружия.
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«Кто-то сделал 2-3 выстрела из пневматического оружия. Мои сожители сказали, что выстрелы были слышны и из других окон, то есть с другой стороны. Не знаю кто это, но зачем?» недоумевает автор поста.

Комментаторы согласились, что тоже слышали выстрелы.

«Уже не первый раз. Почему не принимаются меры? Как всегда пока кого-то не убили или не покалечили»,оставила комментарий Аня Емельянова.

«Сейчас услышала, как кто-то стрелял. У меня окно на ту же сторону», поделилась Маша Терехова.

«В меня тоже стреляли, попали в голову. Это пневмат», сообщил Никита Одиев.

«Наш город» связался с пресс-службой УМВД по Тюменской области для выяснения обстоятельств.

«Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего в рамках проводимой проверки. После чего будет дана правовая оценка», прокомментировал заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Александр Гилев.

Ранее «Наш город» писал о том, что стали известны подробности перестрелки в тобольской деревне.

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