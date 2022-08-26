В Тюмени жители Лесобазы жалуются на стрельбу из окон

«Кто-то сделал 2-3 выстрела из пневматического оружия. Мои сожители сказали, что выстрелы были слышны и из других окон, то есть с другой стороны. Не знаю кто это, но зачем?» недоумевает автор поста.
Комментаторы согласились, что тоже слышали выстрелы.
«Уже не первый раз. Почему не принимаются меры? Как всегда пока кого-то не убили или не покалечили»,оставила комментарий Аня Емельянова.
«Сейчас услышала, как кто-то стрелял. У меня окно на ту же сторону», поделилась Маша Терехова.
«В меня тоже стреляли, попали в голову. Это пневмат», сообщил Никита Одиев.
«Наш город» связался с пресс-службой УМВД по Тюменской области для выяснения обстоятельств.
«Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего в рамках проводимой проверки. После чего будет дана правовая оценка», прокомментировал заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Александр Гилев.
Ранее «Наш город» писал о том, что стали известны подробности перестрелки в тобольской деревне.