Тюменская область сохраняет высокие темпы расселения аварийного жилфонда

«У нас нет вопросов к Тюменской области с точки зрения реализации программы расселения аварийного жилья. Запланированные показатели будут достигнуты. Между нашим фондом и регионом подписано соглашение о том, что план будет выполнен досрочно. После этого можно будет получить дополнительные средства на новую аналогичную программу. Это очень важно для людей, которые проживают в аварийном жилье», отметил федеральный эксперт.