Тюменская область сохраняет высокие темпы расселения аварийного жилфонда

В Тюмени Сергей Степашин провел встречи с заместителем главы региона Павлом Белявским и начальником главного управления строительства Тюменской области Павлом Переваловым.
По данным ГУС, в рамках программы по расселению жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, в Тюменской области до конца 2023 года необходимо расселить более 145 тысяч кв. метров аварийного жилищного фонда. Это 377 многоквартирных домов или 3 тысячи 673 жилых помещения, в которых проживают свыше 9 тысяч человек.
В настоящее время уже расселено 116 тысяч кв. метров аварийного жилья. В новое жилье переехали порядка 7 тысяч человек. По итогам 2022 года планируется переселить еще 7 130 жителей из 128 тысяч кв. метров аварийного и ветхого жилья.
«У нас нет вопросов к Тюменской области с точки зрения реализации программы расселения аварийного жилья. Запланированные показатели будут достигнуты. Между нашим фондом и регионом подписано соглашение о том, что план будет выполнен досрочно. После этого можно будет получить дополнительные средства на новую аналогичную программу. Это очень важно для людей, которые проживают в аварийном жилье», отметил федеральный эксперт.
По поручению президента России Владимира Путина на федеральном уровне формируется новая программа расселения аварийного жилья, рассказал Сергей Степашин. В 2022 году в целом по стране на эти цели планируется выделить 22,5 млрд рублей.
Кроме того, по решению главы государства из Фонда национального благосостояния выделено 150 млрд рублей для продолжения реализации программы модернизации ЖКХ.
«Очень непростую ситуацию пытаются сформировать вокруг России. Но ни одна социальная программа не свернута, в том числе по аварийному жилью, модернизации ЖКХ. Поэтому будем работать вместе. Тюменцам я должен сказать большое спасибо. Они действуют эффективно», — сказал Сергей Степашин.