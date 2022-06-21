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Из аварийного жилья в 2022 году расселили несколько тысяч тюменцев

21 июня 14:16
Фото: «НашГород»
В Тюменской области с начала года расселили несколько тысяч человек из аварийного жилья, сообщил губернатор Тюменской области. Это примерно 88 % от запланированного объема работ на этот год.

При этом строители с начала года ввели в эксплуатацию почти 600 000 квадратным метров.

Более того, в рамках нацпроекта в Тюменской области отремонтируют 150 км трасс. В региональном бюджете на эти цели заложено больше 6 млрд рублей.

Всего в 2022 году отремонтируют около 600 километров региональных и муниципальных дорог. Большая часть работ будет закончена к октябрю-ноябрю. В областной столице к концу месяца откроют одну из полос на Федюнинского рядом с развязкой Червишевского тракта.

Напомним, что в Тюменской области утверждена региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области на 2019–2023 годы. В рамках программы в Тюменской области в срок до конца 2023 предусмотрено расселить все многоквартирные дома, признанные в установленном порядке до 1 января 2017 аварийными и подлежащими сносу.

Всего в рамках программы подлежит расселению около 147 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017. Речь идет о 378 многоквартирных домов, 3 709 жилых помещениях, более 9 тысяч граждан. В 2022 году в Тюменской области очереди на расселение ждут жильцы 719 многоквартирников.

#Новости#Александр Мязин#Политика
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